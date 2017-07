Macron senta líderes de fações rivais da Líbia à mesma mesa

O Presidente francês vai promover esta terça-feira um encontro cara a cara entre os líderes das duas grandes fações rivais da Líbia numa nova iniciativa de paz a decorrer em Paris. O objetivo primordial de Emmanul Macron é garantir a estabilidade do país do Norte de África, que mergulhou no caos após Muammar Kadhafi ter sido deposto em 2011 — numa altura em que dezenas de milhares de pessoas continuam a partir da costa líbia para a Europa, atravessando o Mediterrâneo até Itália em busca de asilo e oportunidades.

Fayez al-Sarraj, líder do governo de união nacional apoiado pela ONU e instalado em Trípoli, e Khalifa Haftar, líder do autoproclamado Exército Nacional Líbio instalado em Bengazi e que controla grande parte do leste, chegaram a Paris na segunda-feira e vão sentar-se à mesma mesa de negociações esta terça à tarde; as negociações vão decorrer numa mansão em La Celle Saint-Cloud, comuna nos arredores da capital francesa.

O encontro é o primeiro entre os dois rivais desde maio, quando uma outra ronda de conversações de paz a decorrer nos Emirados Árabes Unidos colapsou, apesar de inicialmente parecer estar encaminhada para a assinatura de um acordo. Antes disso, o Cairo também tinha sido palco de negociações falhadas, que não chegaram a concretizar-se porque Haftar se recusou a encontrar com Sarraj.

Com a ausência de sinais da administração de Donald Trump sobre os EUA virem a desempenhar um papel direto num futuro acordo de paz para a Líbia, é a Europa, em particular Itália, que está a braços com essa missão, aponta hoje o "The Guardian".

"A decisão de Macron de se envolver é arriscada, dados os repetidos falhanços diplomáticos na Líbia, mas o Presidente francês, acabado de receber Trump e Vladimir Putin, está a demonstrar vontade de reforçar o perfil diplomático internacional de França e acredita que os dois lados podem reconciliar-se", escreve o diário britânico.

A par de Macron e dos dois generais, na reunião desta terça-feira estará também presente o enviado especial da ONU para a Líbia, Ghassan Salamé. O líder de França já assumiu que foi um erro o país envolver-se na campanha contra Kadhafi e, ao contrário do anterior governo de François Hollande, tem sublinhado a necessidade de garantir um papel a Haftar na transição líbia.

No mês passado, a milícia instalada em Bengazi desempenhou um papel importante na libertação da cidade sob ataque de islamitas, mas alguns comandantes do grupo são suspeitos de cometerem execuções em massa de opositores.

No mês passado, Haftar anunciou que, neste momento, tem capacidades para conquistar Trípoli até dezembro, aumentando os receios de que o seu recente sucesso militar em Bengazi venha a traduzir-se em novas batalhas pelo controlo da capital líbia.

Serraj, por sua vez, propôs recentemente que se convoquem eleições presidenciais e legislativas para 2018, um processo dificultado pela ausência de um governo funcional no país.

Num curto comunicado antes dos encontros desta terça-feira, Macron disse que o desafio é trazer estabilidade à Líbia e dotar o país de instrumentos para responder às necessidades da população, através da criação de um Exército regular e unido sob controlo de um Executivo civil. Só assim, referiu, será possível acabar com as redes de tráfico humano que continuam a operar no território líbio e que a União Europeia continua a não conseguir desmantelar.

A complicar um potencial acordo está o equilíbrio de forças no terreno: o autoproclamado governo do leste, chefiado por Haftar, é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egito, com a Turquia, o Sudão e o Qatar a apoiarem outras fações no oeste da Líbia. A par disso, há a questão petrolífera, cujas receitas são vitais para controlar a dívida nacional. No início de julho, a Corporação Nacional de Petróleo da Líbia (CPN) aumentou a produção de crude para mais de um milhão de barris por dia, no mais elevado número a ser registado desde junho de 2013.