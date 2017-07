Índia cria patrulhas de mulheres-polícias para combater crimes sexuais

“A mensagem que queremos passar é de que temos tolerância zero para os crimes contra as mulheres”, afirma, à agência France Presse, Kamal Shekhawat, que chefia a unidade de mulheres-polícias criada em maio e que já patrulham as ruas de Jaipur, cidade do estado do Rajastão.

De piropos e piadas ofensivas a perseguições e violações, as mulheres indianas continuam a ser alvos de frequentes crimes sexuais, dentro de uma sociedade patriarcal onde facilmente estes casos não são reportados pelo medo como serão tratadas.

Após terem treinado artes marciais e estudado a legislação nos últimos meses, as patrulhas de mulheres-polícias já estão a vigiar zonas onde as mulheres se encontram em situações de maior vulnerabilidade, como paragens de autocarro, escolas e parques.

“Vocês podem apenas ligar-nos ou mesmo mandar-nos uma mensagem pelo WhatsApp e nós viremos para cá”, esclareceu a polícia Saroj Chodhuary, após ter-se deslocado com a sua scooter até junto de um grupo de mulheres. “A vossa identidade não será nunca revelada, de modo que podem sentir-se à vontade para apresentarem a vossa queixa”, acrescentou.

Radha Jhabua, uma mãe de 24 anos, disse que queria apresentar queixa de um vizinho que a tem perseguido, mas o marido desincentivou-a com receio de que poderia dar mau nome à família.

“Ele disse-me para não fazer nada e esperar até que o homem parasse com aquilo. Estou contente por podermos apenas mandar uma mensagem de Whatsapp a estas ‘irmãs’ e elas irão tomar conta do resto”, comentou.

“Só a existência destas patrulhas já nos dá confiança”, disse por seu turno Seema Sahu, uma mulher de 38 anos, referindo que normalmente evitava sair à noite com as suas duas filhas.

As forças policiais indianas são formadas sobretudo por homens (as mulheres são apenas 7%) e os defensores dos direitos das mulheres têm realçado que as vítimas são frequentemente julgadas pela sua aparência, alvo de perguntas condenatórias ou mesmo acusadas de terem provocado o crime quando tentam apresentar queixa às autoridades.

“As mulheres-polícias são mais empáticas e as vítimas também se sentem mais confiantes e capazes de comunicarem de uma forma aberta perante elas”, considera a responsável pela unidade de Jaipur.

Na Índia, são reportadas perto de 40 mil violações por ano, mas os números reais devem ser muito superiores. A situação tornou-se alvo de especial criticismo e pressão internacional após a divulgação do caso de uma estudante de medicina de Nova Deli, que morreu após ter sido alvo de uma violação em grupo em dezembro de 2012.

A polícia indiana foi entretanto pressionada para recrutar mais mulheres, de modo a que cheguem a representar um terço dos seus elementos, mas tal continua longe da concretização.

A unidade de mulheres-polícias é apenas a segunda a ser criada no Rajastão, após a primeira ter iniciado funções na cidade de Udaipur, em outubro do ano passado.

A pressão para o combate aos crimes sexuais no vizinho Uttar Pradesh, o estado de Nova Deli, acabou por dar lugar a um peculiar entendimento da polícia que criou “patrulhas anti-Romeo”, acusadas de aproveitarem para defender a moral conservadora hindu importunando casais solteiros e inter-religiosos.

Kamal Shekhawat assegura que as patrulhas de Jaipur não vão ter esse tipo de atuação. “Está a ter um efeito preventivo. Está a restaurar a fé do público no papel da polícia para a manutenção da lei e da ordem”, afirma.