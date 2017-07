Grupo terrorista diz que Trump é “o Presidente mais estúpido que um país jamais teve”

“O Presidente mais estúpido que um país jamais teve”, um “bilionário sem cérebro”, está a fazer dos Estados Unidos “a maior anedota do mundo”. É assim, em linguagem tão hiperbólica como a do próprio Trump, que o grupo terrorista Al-Shabab se refere ao atual Presidente dos EUA num vídeo que acaba de divulgar nas redes sociais.

O Al-Shabab é o grupo mais terrorista de África. Baseado na Somália, matou 4200 pessoas o ano passado e já estendeu as suas ações a países vizinhos, nomeadamente o Quénia, um dos participantes na força multinacional de 22 mil soldados com que a União Africana combate o grupo na Somália.

O novo vídeo ameaça diretamente o Quénia: “A vossa invasão militar da Somália vai continuar a desestabilizar o vosso país. Quando atacarmos, o vosso governo não vos vai conseguir proteger”.

O Presidente queniano Uhuru Kenyata lançou recentemente uma ofensiva contra o grupo terrorista, e os EUA também aumentaram a intensidade dos seus bombardeamentos. O vídeo agora publicado surge nesse contexto.

O objetivo declarado do grupo é combater os “inimigos do Islão”. Além da Somália, ele tem sido especialmente ativo no Iémen, um país que se encontra atualmente em guerra civil, e onde grassa a fome.