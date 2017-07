Google lança serviço de alertas SOS

O SOS Alerts, novo recurso da Google, fornece acesso a informações e localidades onde esteja a ocorrer algum tipo de desastre de causas naturais. A proximidade do local dessa ocorrência determina o que é exibido acada utilizador. A aplicação ajudará aqueles que se encontram perto da zona em causa com números de emergência, informações das autoridades, notícias e indicações utéis sobre como proceder adequadamente em cada situaçãoa situação. Quem estiver situado longe do perigo, acederá às informações através das habituais notícias.

A novidade da Google foi desenvolvida com o apoio da Cruz Vermelha, da Agência Federal de Gestão de Emergências, da Administração dos Serviços de Atmosfera, Geofísica e Astronomia das Filipinas, entre outras agências e empresas mundiais.

A aplicação vai estar apenas disponível, para já, numa dúzia de países, mas espera-se que futuras atualizações possam englobar mais Estados.

A criação foi inspirada nos esforços da Agência Federal norte-americana em produzir aplicações de emergência, o caso da "Person Finder" e da "Crisis Maps Tool", e a verificação de segurança do Facebook.

Google

No lançamento da nova aplicação, a Google explicou as diversas utilidades das funções. Quando ativados, os mapas revelam, por exemplo, áreas que devem ser evitadas, estradas que foram fechadas e locais seguros onde pode ser procurado refúgio. Também é possível saber as frentes de trânsito, acidentes e outros problemas relatados pelos utilizadores.

A Google lança o novo apoio numa altura que a informação instantânea é cada vez mais importante. "Em situação de crise, a necessidade de informação é crucial", diz Yossi Matias, vice-presidente de engenharia da empresa. "As pessoas devem saber o que está a acontecer e o que podem fazer para garantir a sua segurança", acrescenta.