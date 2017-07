Estados Unidos “podem vir a enviar armas” ao Exército da Ucrânia

O novo representante especial dos EUA para a Ucrânia diz que Washington está a ponderar a possibilidade de enviar armas às forças de Kiev que estão a combater os rebeldes pró-Rússia no leste do país, sob o argumento de que armar as forças do governo pode forçar Moscovo a alterar a sua estratégia no terreno.

Numa entrevista à BBC, uma semana depois de o Departamento de Estado norte-americano ter voltado a pedir aos dois lados que cumpram o frágil cessar-fogo declarado há dois anos, Kurt Volker garantiu que fornecer armas aos ucranianos não será uma provocação aos olhos da Rússia.

“Na verdade, [enviar] armas defensivas, daquelas que permitiriam à Ucrânia defender-se, e veículos de combate, por exemplo, ajudaria” a amainar o conflito, argumenta o enviado especial. “Não estou a antever o que vamos fazer, isso é uma questão a ser discutida e decidida, mas penso que esse argumento de que seria uma provocação à Rússia ou um reforço da Ucrânia é ver as coisas ao contrário.”

Para Volker, ex-representante permanente dos EUA na NATO que a administração Trump nomeou seu representante para a Ucrânia no início deste mês, garantir a paz e a estabilidade no leste da Ucrânia tem de envolver o que ele classifica como “uma nova estratégia de diálogo” com a Rússia, numa aparente sugestão de que a aplicação de sanções ao país não está a funcionar.

A ONU diz que mais de 10 mil pessoas já morreram desde o início do conflito no leste do país em abril de 2014, pouco depois de Moscovo ter anexado a península da Crimeia, uma guerra que já se saldou também em mais de 1,6 milhões de deslocados. A trégua negociada e aprovada em Minsk que entrou em vigor em fevereiro de 2015 continua a ser violada de parte a parte.

Na semana passada, o Exército ucraniano confirmou que cinco soldados seus morreram em intensos bombardeamentos a norte de Donetsk, uma das províncias controladas pelos rebeldes apoiados pela Rússia, horas depois de outros três terem sido colhidos por minas antipessoal. O Departamento de Estado norte-americano classificou esse dia como “o mais mortífero de 2017” naquele conflito e, num comunicado em vídeo, atribuiu responsabilidades aos rebeldes “liderados pela Rússia”.