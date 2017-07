EUA. Condutor de camião onde morreram dez migrantes enfrenta pena de morte

James Bradley Jr. foi detido no domingo após as autoridades terem encontrado oito corpos no atrelado do seu camião, em San Antonio, no Texas. Balanço de mortos foi atualizado após mais duas pessoas terem morrido já no hospital. O condutor já foi formalmente acusado de transporte ilegal de imigrantes – um crime que naquele estado é punível com a pena capital

As autoridades federais norte-americanas acusaram formalmente o condutor de um camião em que dezenas de migrantes foram transportados para os EUA este fim de semana, com as temperaturas altas e a ausência de ventilação na parte de trás do veículo a provocarem um total de dez mortos.

James Bradley Jr., o condutor, foi detido no passado domingo, depois de a polícia ter encontrado oito pessoas sem vida dentro do camião em San Antonio, cidade do Texas, a cerca de duas horas de distância da fronteira dos EUA com o México. O alerta foi dado após um funcionário de um supermercado da cadeia Walmart ter ouvido um dos passageiros a implorar por água.

Quando as autoridades chegaram ao local encontraram 38 pessoas encavalitadas dentro do camião, que estava estacionado no parque de estacionamento do Walmart e cujo sistema de refrigeração estava avariado. Os imigrantes clandestinos eram, na sua maioria, oriundos do México e tinham entre 15 e 30 anos de idade. Oito pessoas foram encontradas mortas no camião, e outras duas perderem a vida no hospital para onde foram transportadas.

O condutor do camião garante que não sabia que estava a transportar pessoas ilegalmente e que só se apercebeu desse facto quando fez a paragem em San Antonio. As autoridades dizem que entre 70 e 200 pessoas terão sido trazidas no veículo, com testemunhas a garantirem que algumas fugiram em seis carrinhas que pareciam estar a aguardá-las naquele parque de estacionamento.

Aos investigadores, Bradley disse que foi apanhado de surpresa quando abriu a porta traseira do camião e foi derrubado por um grupo de “espanhóis”. Na segunda-feira, foi presente a um tribunal federal de San Antonio, que o acusou formalmente de transporte ilegal de imigrantes. Se for declarado culpado, poderá ser condenado à pena de morte.

Viagem angustiante

À Associated Press, Adan Lara Vega explicou que lhe foi garantido que o camião em que ia seguir para os Estados Unidos, numa viagem pela qual lhe foram cobrados 5500 dólares (cerca de 4700 euros), tinha ar condicionado. Em vez disso, o mexicano de 27 anos acabou fechado com dezenas de outras pessoas num compartimento sem ventilação onde dez pessoas acabariam por não resistir ao intenso calor do Texas.

“O tipo com quem estávamos na casa [antes da partida para os EUA] disse-nos que ia pôr-nos num [camião] refrigerado com ar, mas isso não aconteceu”, relatou à agência. “Passada uma hora, ouvi pessoas a chorar e a pedirem água. Eu também estava a suar, as pessoas estavam a desesperar. Foi aí que perdi os sentidos.” Acordaria horas depois numa cama do hospital de San Antonio, para onde foi levado, onde falou com a AP em exclusivo.

Descrevendo as mesmas condições desesperantes dentro do camião, sem circulação de ar e sem água para beber, um outro sobrevivente relatou à Al-Jazeera que as pessoas se foram revezando para respirar pequenas golfadas de ar fresco através de um buraco num dos lados do camião.

Algumas desmaiaram, altura em que outras começaram a gritar e a bater nas paredes do veículo para chamar a atenção do condutor. Os pedidos de socorro terão sido ignorados até à chegada do funcionário do Walmart que daria o alerta à polícia. “As pessoas começaram a bater nas paredes e a fazer barulho para chamar a atenção do condutor, mas ele nunca parou”, conta o homem, apenas identificado como JMM-J.

O sobrevivente diz que foi traficado para os EUA com outros 29 mexicanos e que, quando embarcaram na fronteira, outras 70 pessoas já estavam dentro do camião. Também relata que o traficante lhe disse que “pessoas ligadas aos Zetas”, um dos maiores cartéis da droga do México, estavam a supervisionar a operação e que, uma vez chegado ao território norte-americano, teria de pagar 5500 dólares pela viagem.