Autores do tema ‘Despacito’ indignados com versão de Maduro

Os autores e intérpretes do tema “Despacito”, que se tornou recentemente num sucesso mundial, atacaram esta segunda-feira Nicólas Maduro por utilizar uma versão do tema para promover as eleições para a Assembleia Constituinte, que decorrerão no próximo dia 30.

Luis Fonsi e Daddy Yanke acusaram o Presidente venezuelano de se apropriar indevidamente da música, cuja versão foi divulgada no passado domingo durante o programa “Domingos com Maduro”. Os dois cantores porto-riquenhos dizem apreciar muitas das versões da música que têm sido divulgadas, mas sublinham que há limites.

“Em nenhum momento me consultaram, nem eu autorizei a utilização ou a alteração da letra de 'Despacito' para fins políticos, muito menos no meio da deplorável situação que vive um país que amo tanto como a Venezuela”, escreveu Luis Fonsi na sua página oficial do Facebook.

Segundo o cantor, a sua música é “para todos aqueles que queiram escutá-la e disfrutá-la, não para ser usada como propaganda que tenta manipular a vontade de um povo que está pedindo a gritos a sua liberdade e um futuro melhor”.

Daddy Yanke manifestou, por sua vez, a sua indignação no Instagram, através de uma imagem de Maduro com uma cruz vermelha. “O que se pode esperar de uma pessoa que tem roubado tantas vidas a jovens sonhadores e a um povo que o que procura é um futuro melhor para os seus filhos (...). É uma burla não só para os meus irmãos venezuelanos, mas para o mundo inteiro o seu regime ditatorial”, afirmou o cantor na rede social.

Em vez do teor sensual, a nova letra visa transmitir a ideia de um ambiente pacífico. “Calmamente, aceita o teu voto em vez das armas e expressa as tuas ideias. Sempre em paz e calma”, refere a letra alterada do tema.

“O nosso apelo para a Assembleia Constituinte só tem como objetivo unir o país...devagarinho (despacito)”, acrescenta a música.

No vídeo que foi divulgado nas redes sociais pode ver-se o Presidente venezuelano e os seus apoiantes animados a aplaudir a nova versão da música durante um comício.

As eleições para a Assembleia Constituinte promovida por Maduro realizam-se já no próximo domingo e a UE e os EUA já ameaçaram a Venezuela com sanções. Entretanto, a oposição ao Presidente venezuelano convocou uma greve geral para esta quarta e quinta-feira, que poderá prolongar-se.

A instabilidade política e social cresce de dia para dia na Venezuela — nos últimos meses aumentaram os protestos no país face à escassez de alimentos e medicamentos, à inflação e à insegurança. Pelo menos 100 pessoas morreram nas manifestações desde abril, segundo os dados oficiais.