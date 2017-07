Antigo avião militar cai no estado do Nevada

O acidente não provocou vítimas, apesar de a aeronave ter ficado totalmente destruída

Um avião militar caiu no deserto, depois de descolar de um aeroporto em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. Criado no Reino Unido pela British Aircraft Corporation, produzido a partir de 1967 até 1984, o BAC 167, apelidado de “Strikemaster” tinha como finalidade missões militares.

As autoridades locais garantem que o piloto, único tripulante da aeronave que tem capacidade para dois pilotos e um co-piloto, escapou da morte e de lesões graves. O acidente ocorreu no final da manhã de segunda-feira, a quase um quilómetro de distância do aeroporto de Henderson.

Kathleen Richards, porta-voz dos bombeiros dessa cidade, pertencente ao Condado de Clark, no Nebraska, afirmou que a queda não feriu ninguém em terra nem provocou estragos materiais, designadamente em casas, que estavam a uma distância considerável do local do acidente.