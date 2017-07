Primeiro-ministro japonês nega influência no escândalo de favoritismo

O primeiro-Ministro do Japão voltou a negar, esta segunda-feira, qualquer envolvimento no crescente escândalo de favoritismo. Em baixa nos estudos de opinião, resultando de vários escândalos e leis propostas pelo seu partido, Shinzo Abe deverá reorganizar o seu Governo na próxima semana.

O último escândalo resulta de alegações de que o governante terá ajudado o seu amigo Kotaro Kake a obter aprovação para abrir uma escola veterinária no oeste do país. Abe foi sujeito a um interrogatório, fora das sessões regulares do Parlamento, o que é sinal da ânsia do Partido Liberal Democrata (no poder) em recuperar a confiança do povo.

No decorrer da sessão, na câmara baixa do Parlamento, Abe afirmou ter apenas procurado realizar reformas no sector, no âmbito de uma zona económica especial, e nega o envolvimento direto na decisão que favoreceu Kake. "Só pedi que os esforços de reforma e desregulamentação crescessem. Nunca instruí casos específicos", disse o primeiro-ministro.

Amigos, amigos, negócios à parte

Na mesma sessão, Abe reconheceu ser amigo de Kake, diretor de uma organização de educação, mas afirmou que não utilizou a sua posição privilegiada para autorizar os seus planos. O projeto da escola veterinária em Imabari não era secreto, garante, pois já tinha sido recusado por administrações passadas.

O caso começou depois da demissão de Kihei Maekawa, ex-burocrata do Ministério da Educação, que acusou o Governo de ter influenciado decisivamente a aprovação da escola. Maekawa apresentou documentos do Ministério que mostram a alegada pressão para aprovação precoce do projeto de Kake.

Ainda assim, o mandato de Abe, primeiro-ministro pela segunda vez, não está em perigo. Não só faltam alternativas no partido como também não há testemunhas que comprovem o seu envolvimento no caso. Isso não impede que a população tenha ficado descontente. Uma sondagem revelada pelo jornal Mainichi Shimbun revela que a popularidade de Abe, ultimamente estabilizada nos 50%, caiu para 26%, um novo mínimo. Mais de metade dos entrevistados expressaram desagrado pelo trabalho de Abe. Muitos consideram que não deve permanecer no cargo para lá do fim do atual mandato, no próximo ano.