Presidente indonésio autoriza disparos contra traficantes de drogas

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, deu ordem às autoridades nacionais para dispararem contra traficantes de drogas, de forma a conseguir lidar com a “emergência de narcóticos” que o país enfrenta.

“Sejam firmes, especialmente no caso dos traficantes de drogas estrangeiros que entram no país e resistem à prisão. Disparem contra eles, porque estamos, de facto, numa situação de emergência nos narcóticos”, afirmou Widodo, num discurso pronunciado na sexta-feira.

De acordo com o “The Guardian”, as observações de Widodo foram comparadas com as do Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, que lançou uma luta contra as drogas, há um ano, que resultou na mo9rte de milhares de supostos traficantes e consumidores de drogas.

A Indonésia possui leis rígidas em relação às drogas. Widodo já foi criticado por ordenar a execução de traficantes condenados pelo tribunal a pena de morte. Ativistas dos Direitos Dumanos e alguns governos estrangeiros têm pedido a Jacarta que termine com a pena de morte.

A ordem de Widodo surgiu uma semana após a polícia indonésia matar um homem natural de Taiwan, numa cidade perto da capital. O homem, que fazia parte de um grupo de traficantes, foi morto por resistir à prisão, disseram as autoridades.