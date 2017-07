Presidente da Polónia anuncia veto a controversa reforma judicial

O sábado passado foi um dia quente em Varsóvia e noutras cidades da Polónia, com mais de 100 mil pessoas a saírem à rua contra o último dos três projetos-lei que o governo nacionalista conseguiu aprovar — primeiro na câmara baixa do Parlamento, depois no Senado no rescaldo desses protestos — para que os 83 juízes do Supremo Tribunal polaco passem a ser nomeados pelo Executivo.

Com a luz verde da câmara alta, as esperanças dos críticos que continuam a bater-se pela independência do poder judicial no país tinham diminuído substancialmente, mas esta segunda-feira o Presidente polaco, Andrzej Duda, anunciou que vai vetar dois dos três diplomas, na prática anulando os esforços do governo PiS (Partido Lei e Justiça, ultraconservador) para controlar o Tribunal Constitucional e o Conselho Judicial.

A decisão surgiu depois de a Comissão Europeia ter anunciado na semana passada que estava prestes a ativar o artigo 7 do Tratado da União Europeia contra a Polónia, um artigo que prevê a suspensão do direito de voto de um Estado-membro no Conselho Europeu quando o governo desse país põe em causa o Estado de Direito e os valores fundamentais do bloco.

A vitória dos que se opõem ao Executivo de Beata Szydło estende-se a dois dos três diplomas já aprovados pela maioria parlamentar, com Duda a anunciar o veto da lei sobre o Supremo, responsável por garantir o respeito pela Constituição, e também do diploma que previa que a nomeação dos elementos do Conselho Judicial (equivalente ao Conselho Superior de Magristratura português) passava a estar a cargo do Parlamento, e não dos próprios juízes como acontecia até agora.

"O sistema legal da Polónia não precisa de uma reorganização minuciosa, acima de tudo precisa de dar uma sensação de segurança" aos cidadãos, anunciou o Presidente esta manhã. "Nenhuma alteração do sistema judicial deve abrir um fosso entre a sociedade e o Estado. Tinha de tomar esta decisão imediatamente porque as alterações propostas provocaram grandes emoções."

Promulgar os controversos diplomas ameaçava arriscar a estabilidade social, numa altura em que o país tem assistido a uma das maiores ondas de protestos contra o governo desde a queda do comunismo em 1989. Desde que reconquistou o poder em outubro de 2015, o PiS (que deu aval à presidência de Duda) tem sido acusado de ameaçar os princípios democráticos de separação de poderes, aumentando os receios de que o Estado-membro da UE resvale para uma autocracia.

No seu discurso televisivo, o líder polaco não mencionou um terceiro projeto-lei que o governo conseguiu aprovar graças à sua maioria no Parlamento — que define que os presidentes dos tribunais inferiores passam a ser escolhidos pelo ministro da Justiça. Quanto a essa medida, Duda pode promulgar a legislação, vetá-la ou reenviá-la para o Constitucional para que seja revista, alterada e novamente debatida e votada pelos deputados.