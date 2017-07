Novo diretor de comunicações da Casa Branca promete fim às fugas de informação

“Se não conseguimos que as fugas parem, eu sou empresário, e vou tomar medidas dramáticas para as parar . Vou dizer-lhes para pararem com as fugas, se não pararem, paro-os eu”, disse Anthony Scaramucci

O novo diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, afirmou esta segunda-feira que irá travar as fugas de informação e que qualquer membro da sua equipa que seja responsável por elas será demitido. “Se não conseguimos que as fugas parem, eu sou empresário, e vou tomar medidas dramáticas para as parar. Vou dizer-lhes para pararem com as fugas, se não pararem, paro-os eu”, disse Scaramucci. Segundo o diário britânico “The Daily Telegraph”, Anthony Scaramucci diz que as fugas são “antiamericanas”.

O Presidente dos Estados Unidos considera que as fugas de informação para jornais como “The Washington Post” e “The New York Times” são “atos criminosos”. Donald Trump acusou os serviços secretos de partilharem informações secretas, no âmbito de uma campanha para o prejudicar. Dirigiu idênticas acusações a James Comey, o diretor do FBI que o Presidente demitiu.

Scaramucci começou a lidar com o tema das fugas de informação nos seus primeiros dias de trabalho, na semana passada, depois de “The Washington Post” ter revelado que Trump e a sua equipa jurídica tinham analisado o alcance dos poderes presidenciais para indultar funcionários, familiares e o próprio Trump. Este escreveu na rede social Twitter que tem “poder total para perdoar”.

Anthony Scaramucci afirma que o Presidente só escreveu no Twitter sobre perdão em reposta às fugas de informação. “O Presidente não gosta do fato de ter uma conversa de dois minutos na Sala Oval ou no seu estudo e as pessoas estão a esgotar-se e a revelar informações”, disse o novo diretor de comunicações.