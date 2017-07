Jornalistas críticos de Erdogan enfrentam até 43 anos de prisão

Dezassete jornalistas e funcionários de um dos últimos jornais da oposição turca, o "Cumhuriyet", vão começar a ser julgados esta segunda-feira sob acusações de "apoio a organizações terroristas" como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e o movimento de Fethullah Gülen, a quem o governo de Tayyip Recep Erdogan atribui a orquestração do golpe falhado de julho de 2016. Se forem declarados culpados, enfrentam penas de até 43 anos de prisão.

Dez das 17 pessoas em julgamento estão presas há quase nove meses sem nunca terem sido presentes a um tribunal, entre elas o jornalista Turhan Günay, editor do suplemento literário do "Cumhuriyet". "Não posso tocar-lhe nem abraçá-lo", denuncia a sua filha, Elif Günay, citada pela BBC. "Falamos ao telefone com um vidro a separar-nos. Quando o tempo acaba, eles cortam a linha. É muito frustrante ser separada dele todas as semanas."

Günay é autorizada a visitar o pai de 71 anos uma vez por semana e a falar com ele uma hora, numa altura em que o jornalista está a sofrer de uma série de problemas de saúde, incluindo aterosclerose, uma doença crónica caracterizada pela inflamação das artérias. "Nem isso foi suficiente para o libertarem sob fiança", sublinha Elif. "Tudo o que posso dizer é que isto é um caso político. Eles estão detidos por serem jornalistas, por fazerem o seu trabalho."

O julgamento dos 17 trabalhadores do diário turco fundado em 1924 começa um mês depois de outros três jornalistas terem sido presentes a tribunal sob acusações de disseminarem "informações subliminares" para depôr o governo — e uma semana depois de se ter marcado um ano do golpe de Estado falhado que varreu Ancara e Istambul.

A 15 de julho, milhares de apoiantes de Erdogan saíram às ruas para celebrarem o "triunfo da democracia" 12 meses antes, com os críticos a lembrarem que esses eventos, e o estado de emergência que foi implementado logo a seguir e que permanece em vigor até hoje, marcaram o início de um período negro na História da Turquia, com mais de 50 mil pessoas presas no espaço de um ano.

Organizações de defesa da liberdade de expressão e de imprensa dizem que a purga de críticos e opositores foi particularmente dura para a comunicação social, com cerca de 150 organizações de media encerradas desde então e com a Turquia a tornar-se novamente "a maior prisão de jornalistas do mundo". Neste momento, há mais de 150 repórteres atrás das grades, a maioria sob acusações de terrorismo — um número que é refutado pelo governo.

Há duas semanas, numa entrevista exclusiva à BBC, o Presidente turco garantiu que atualmente só há dois jornalistas presos no país. "Os restantes ou são terroristas ou estavam armados [quando foram detidos] ou roubaram máquinas de multibanco."

A BBC aponta que o ex-diretor do "Cumhuriyet", Can Dündar — que, antes do golpe, foi condenado a prisão por espionagem num outro caso mas que acabaria por ser libertado sob fiança — é o "suspeito número um" no julgamento com início marcado para esta segunda-feira em Ancara.

Ralf Juergens

"Interrogo-me quem são esses dois jornalistas que Erdogan referiu", disse ao canal britânico via Skype a partir da Alemanha, onde está a viver exilado, garantindo que são mais de 150 os repórteres atualmente atrás das grades no seu país-natal. "Erdogan odeia críticas. Ele vê cada crítica como um insulto à pessoa ou como um ato terrorista. Sabemos que todas essas pessoas são jornalistas e que não fizeram mais nada a não ser jornalismo."

O derradeiro castelo

Nas acusações formais contra os trabalhadores do "Cumhuriyet" contam-se acusações como "alterar a política editorial do jornal", preparar "notícias violentas e divisivas" e "entrevistar líderes de organizações terroristas" como o ilegalizado PKK, que há várias décadas recorre à luta armada pela autodeterminação do povo curdo.

"É uma extravagância, um absurdo", acusa Adil Demirci, um dos advogados de defesa dos jornalistas. "É obviamente um caso político. Eles [governo] têm no 'Cumhuriyet' um alvo porque é um jornal da oposição."

Para Zeynep Oral, diretora do P.E.N. turco, o estado da liberdade de imprensa no país atingiu o seu ponto mais baixo em décadas desde o golpe falhado. "Nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Por estes dias qualquer pessoa pode pôr qualquer outra na prisão. Mesmo que haja apenas um único jornalista atrás das grades sem nenhuma razão, nunca ninguém será livre neste país."

Antecipa-se que as audências preliminares deste caso estejam a decorrer até ao final desta semana, num julgamento que estará a ser acompahado por jornalistas e grupos de defesa da liberdade de imprensa em todo o mundo — incluindo pelo "Özgürüz" ("Somos livres"), um portal de notícias sobre a Turquia lançado por Dündar na Alemanha no início deste ano.

Para o ex-diretor editorial do "Cumhuriyet", o resultado deste julgamento será um forte indicador da rota que a Turquia seguirá no futuro próximo. "O 'Cumhuriyet' é um dos últimos castelos dos media livres na Turquia. Se perdermos este último castelo, deixará de haver liberdade de imprensa no nosso país."