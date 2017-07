Popularidade de Macron em queda livre

O jovem presidente francês Emmanuel Macron, que tem sido criticado por excessiva concentração do poder, viu a sua popularidade cair dez pontos no mês de julho

Está em forte baixa a popularidade de Emmanuel Macron. Caiu dez pontos em julho, face ao mês anterior, revela uma sondagem do semanário "Le Journal du Dimanche". Segundo a publicação francesa, só 54% dos franceses estão satisfeito com o desempenho do presidente francês.

O inquérito, feito para o "Le Jounal du Dimanche" pelo Instituto Francês de Opinião Pública, revela também que o primeiro-ministro Edouard Philippe, sofreu igualmente um forte recuo na popularidade neste mesmo período. Caíu oito pontos de 64% para 56%.

A completar três meses no poder, depois de ter conseguido a maioria do Parlamento, Macron não tem tido um mandato isento de críticas. Aliás, tem gerado preocupação na oposição e tem sido criticado pelos media pelo excessiva concentração de poder no cargo presidencial. O jornal "Libération" já escreveu que Macron tem "um perfil autoritário", o que pode ser um sinal de que se embriagou com o poder, e que já é tempo para "crescer um pouco".

Entre as críticas estão, por exemplo, os cortes elevados no orçamento da defesa, que já levou à demissão de um chefe militar. Macron endureceu também as leis segurança francesas com medidas que alguns grupos direita consideram draconianas.