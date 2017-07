Fretilin e CNRT reivindicam vitória nas eleições de Timor-Leste

Os dois principais partidos estão separados por uma margem mínima. Contagem dos votos é acompanhada por observadores internacionais

O destino da governação de Timor-Leste está a ser conhecido, ata a ata, numa sala ao lado do edifício principal da administração municipal de Díli, onde se acumula um comboio de urnas dos 83 centros de votação de Díli.



Junto às urnas, observadores internacionais e fiscais partidários - o da Fretilin distingue-se pela camisola, o do CNRT pelo bloco com símbolo do partido - acompanham o tedioso processo de verificação de atas eleitorais. O resultado final de uma das corridas eleitorais mais renhidas de sempre em Timor-Leste - a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) reivindicam, ambos vitória - será conhecido aqui nesta sala.

Nas últimas horas, já se fechou a contagem nos restantes 12 municípios de Timor-Leste e nos centros de votação na diáspora. Só falta saber quem vence em Díli e com que margem, para saber quem vence as eleições.

E a diferença deverá ser mínima, de dois ou três mil votos, num universo de cerca de 500 mil eleitores. A nível nacional e com 97,38% dos votos contados, nesta altura, a Fretilin tem 159.453 (29,73%) e o CNRT tem 154.936 (28.89%)

Só falta Díli. Todas as urnas, incluindo as mais distantes no município - que vieram da ilha de Ataúro ao largo da capital - chegaram aqui há 12 horas. Mas 30 horas depois do fecho das urnas, ainda falta apurar 18 dos 83 centros. "Isto vai demorar até à 01:30 da manhã pelo menos", explica um dos responsáveis que vai arrastando as caixas do exterior para a sala.

Um centro de votação de cada vez, entram as urnas e a ata que lhes corresponde, oficiais eleitorais introduzem a informação correspondente, com a respetiva distribuição de votos pelos partidos e o total vai subindo. Devagar.

São mais ou menos cinco centros de votação por hora, explica um dos observadores. Com uma diferença tão pequena todos vão esperar até ao fim.

Em Díli, o CNRT está à frente da Fretilin e a dúvida é se, com a margem que leva, consegue anular a vantagem que a Fretilin ainda tem nas contas totais nacionais. A CNRT acha que, com os dados dos seus fiscais nos locais de votação, tem a vitória garantida, e a Fretilin já a celebrou por duas vezes.

No meio da incerteza sobre quem ganha há outra questão que domina este voto - a elevada abstenção. Num universo de 760 mil recenseados, o número de votantes pode rondar os 500 mil ou uma abstenção que pode rondar os 34%. E que se nota particularmente em Díli onde pode chegar aos 50%.