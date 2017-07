Condenados a prisão dois homens que levavam emigrantes ilegais para o Reino Unido numa avioneta

A sentença, emitida num processo rápido especial, é a primeira a recair sobre esse tipo de crime

A avioneta, um Cessna, já estava na pista e pronto a descolar. Falta só o mais importante: a carga. Quatro emigrantes albaneses, que iam seguir de França para o Reino Unido. Antes que eles entrassem no aparelho, porém, entraram as autoridades francesas, prendendo os dois homens que os iam levar.

Um deles tem 54 anos, o outro 45. Ambos serão britânicos. O primeiro é arquiteto e piloto amador, o segundo carpinteiro. Segundo a polícia, tinham uma pequena operação de transporte de imigrantes ilegais por via aérea.

O aeródromo de onde iam partir, o de Marck, fica próximo de Calais, a cidade francesa junto ao Canal da Mancha onde durante anos existiu um grande acampamento alcunhado 'a jaula'. Ali se concentravam milhares de emigrantes das mais variadas proveniências, esperando a oportunidade de dar o salto para o outro lado do Canal - muitas vezes, escondidos entre a carga de camiões. Alguns morriam na tentativa.



Dez mil libras por cabeça



Quando as autoridades encerraram o campo e distribuíram os residentes por diversos pontos ao longo de França, nem por isso as tentativas acabaram. Mas o método agora descoberto é original. Embora houvesse rumores há algum tempo, nunca antes se tinha visto emigrantes clandestinos a entrarem no Reino Unido de avioneta.

Os dois homens agora presos admitiram ter feito a mesma viagem cinco vezes. Cobravam 10 mil libras (11,141 euros) por pessoa, mas negaram que se tratasse de exploração. Os albaneses com dinheiro para pagar essa quantia eram pessoas de classe média, justificou a advogada de um deles.

O argumento não convenceu o tribunal francês, que os condenou a 2 anos e meio de cadeia cada um, mais uma multa de 45 mil euros. A sentença, emitida num processo rápido especial, foi anunciada este fim de semana, escassos dias após a prisão dos dois homens, que aconteceu na passada segunda feira.

A avioneta, instrumento do crime, reverte igualmente para o Estado francês. Quanto aos quatro albaneses que iam partir a bordo dela, de momento continuam desaparecidos.