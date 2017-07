Adolescente alemã que se juntou ao Daesh terá tido um filho

Quando foi encontrada em Mosul após a expulsão do grupo terrorista pelas forças iraquianas, a jovem tinha consigo um bebé

Linda Wenzel, a adolescente alemã que fugiu de casa dos pais para se juntar ao Daesh e foi capturada há uma semana quando o exército iraquiano tomou a cidade de Mosul, poderá ter tido uma criança. Quando foi encontrada num túnel subterrâneo, ela estava na companhia de membros da polícia feminina do Daesh, e tinha um bebé nos braços. "Não tenho a certeza que seja seu, mas ela está sempre com ele", disse ao diário britânico "The Times" um soldado iraquiano que viu Linda no dia em que foi presa.

Natural de Pulsnitz, próximo de Dresden (leste da Alemanha), a jovem de 16 anos começou a isolar-se quando os pais se separaram e a mãe foi viver com outro homem. A certa altura estabeleceu relação online com um checheno, combatente do Daesh. Terá sido ele que a convenceu a deixar a Alemanha e viajar para a Síria no verão passado. Os pais reportaram o seu desaparecimento, mas não sabiam o que lhe tinha acontecido, embora ela tivesse deixado pistas, incluindo fotografias, bilhetes de avião (Dresden- Frankfurt- Istambul) e o seu login do Facebook.



Uma manta de oração debaixo da cama



Uma vez no Iraque, Linda poderá ter participado em combates e morto soldados do exército, segundo a confissão que alegadamente fez agora às autoridades iraquianas. A ser verdade, esses factos complicam bastante a sua situação. No Iraque, a pena de morte aplica-se a tais situações, e mesmo que ela seja extraditada para a Alemanha deverá enfrentar anos na cadeia.

Mesmo antes de ela desaparecer, os pais aperceberam-se do seu interesse pela religião islâmica, tendo chegado a comprar-lhe um Corão. Mas ignoravam que se tinha convertido. Pelo menos até ao momento em que descobriram uma manta de oração debaixo da sua cama...

Centenas de jovens alemães de ambos os sexos partiram para se juntar ao Daesh nos últimos anos. Uns morreram, outros regressaram, outros ainda estão lá. Linda não é um caso muito invulgar. Um vizinho da sua família diz que se tratava de "uma criança calma, sensível", com uma "aura de solidão". O homem checheno com quem terá casado, e de quem poderá ter tido um filho, morreu entretanto.