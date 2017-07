A luta dos kamikazes numa Venezuela onde falta comida

A rebelião popular na Venezuela soma hoje 113 dias e está convertida numa luta de kamikazes, ou quase. De um lado está o regime, disposto a tudo, com o poder do Estado, com o fogo das armas, com cada vez menos apoio dos cidadãos e com o repúdio de boa parte do mundo. O assalto violento ao Parlamento, há duas semanas, e a escalada da repressão confirmam que o roteiro do Presidente Nicolás Maduro não exclui nada para manter a revolução, incluindo a semilibertação do dirigente opositor Leopoldo López.

Do outro lado há uma oposição que convocou, na quinta-feira, 24 horas de greve geral nacional, depois do “êxito histórico” obtido na consulta popular de 16 de julho: 7,5 milhões de votos contra a Assembleia Constituinte que Maduro pretende fazer eleger para se perpetuar no poder, como se fosse um parlamento paralelo à semelhança do Comité de Salvação Pública da Revolução Francesa.

Os boletins de voto da consulta informal incluíam três perguntas: 1) Rejeita e ignora a realização de uma Assembleia Constituinte proposta por Nicolás Maduro sem a aprovação prévia do povo venezuelano? 2) Pede às Forças Armadas Nacionais e a todo o funcionário público que cumpra e defenda a Constituição de 1999 e apoie as decisões da Assembleia Nacional? 3) Aceita que se proceda à renovação dos poderes públicos segundo o estabelecido na Constituição e à realização de eleições livres e transparentes, bem como à formação de um Governo de união nacional para repor a ordem constitucional?

Votaram 7,68 milhões de pessoas, num eleitorado de 19 milhões. A primeira pergunta teve 98,64% de votos “sim”, a segunda 98,82% e a terceira 98,93%. A participação não é simples de avaliar, dado que, por um lado, havia menos mesas de voto do que em eleições normais, o que prejudicou a afluência às urnas. Por outro, podia votar qualquer venezuelano maior de 18 anos que apresentasse documento de identidade ou passaporte, ainda que não inscrito no recenseamento eleitoral.

A maior força da Mesa de Unidade Democrática (MUD), e quase a única, é o apoio popular. Há, ainda, a brecha cada vez mais profunda que separa os maduristas dos chavistas críticos, que também rejeitam o processo encetado pelo chefe de Estado para alterar a Constituição de Hugo Chávez. “A Constituinte é rejeitada por 68% do país e 83% dos venezuelanos acreditam que não é necessária para resolver os problemas do país”, explica Luis Vicente León, presidente do instituto Datanálisis. “O Governo sente que está morto sem a Constituinte. E a oposição sente que está morta com a Constituinte. É preciso algo mais para desbloquear”, prossegue León.

Manifestações por comida

Os cálculos do Barómetro das Américas indicam que 15,74% dos venezuelanos participaram em protestos durante 2016 e 2017. Não são só manifestações políticas, servindo a maioria para exigir comida ou para gritar contra a falta dos produtos mais básicos. De todas as instituições do país, a mais apreciada são os estudantes, com 65,6%, segundo o Datanálisis. Precisamente quem mais alimenta as ações de rua.

O Observatório Venezuelano dos Conflitos Sociais registou mais de 4000 protestos entre 1 de abril e 9 de julho, durante os quais houve, segundo a procuradoria, 95 vítimas mortais. Meios locais e o próprio Observatório elevam esse valor para 115 falecidos na sequência de “repressão feroz” (palavras da Procuradoria) pelas forças governamentais e das batalhas que causou, além das pilhagens que acontecem desde que a ordem constitucional se rompeu, no fim de março. Essa ordem tem sido devorada pelas constantes mordidelas do poder revolucionário.

Segundo o Fórum Penal, já houve 4072 detenções. Cerca de mil pessoas ainda estão atrás das grades, embora Alfredo Romero, diretor-executivo dessa ONG que dá assistência aos detidos, assegure que “chegámos aos 444 presos políticos”. Antes do início da rebelião popular (a designação é da ONG de direitos humanos, Provea), havia 115 presos políticos. No início do mandato de Maduro, em 2013, eram 13.

A próxima vítima, prevê o Governo, é a própria Luísa Ortega, a procuradora rebelde, que Maduro qualifica de “agente estrangeira”. O seu “julgamento”, promovido pelo Tribunal Supremo, continua apesar da contagem decrescente para as eleições para a Constituinte, marcadas para 30 de julho. A primeira medida dos delegados revolucionários será destituir Ortega, chefe do Ministério Público.

“Vou manter-me firme no cargo, para defender a democracia. Trataram-me como se tivesse cometido um delito”, defende-se Ortega, cuja atividade é incessante, tanto em casos relacionados com a vaga de protestos contra o Executivo como em casos prévios de corrupção.

Disparos sobre votantes

Três militares cruciais na repressão governamental dos manifestantes foram acusados de graves violações dos direitos humanos, e outros 43 por crimes de roubo a manifestantes. Entre os primeiros está o coronel Bladimir Lugo, chefe do destacamento do Palácio Legislativo, que permitiu o assalto brutal ao Parlamento e que também dirigia as forças que nada fizeram quando os paramilitares chavistas atacaram à queima-roupa as enormes filas no bairro caraquenho de Catia, durante a consulta popular convocada pela oposição.

A enfermeira Xiomara Scott, de 61 anos, morreu enquanto centenas de pessoas procuravam refúgio na igreja vizinha, protegida pelo cardeal Jorge Urosa, arcebispo de Caracas. Catia é um emblemático bairro popular, outrora revolucionário, que agora exige o fim do madurismo. O Governo acusou a embaixada dos Estados Unidos de ter orquestrado o ataque, apesar de haver provas gráficas e testemunhos a acusar os famosos coletivos revolucionários, muito conhecidos em Catia por atuarem nas ruas impunemente.