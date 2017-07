Interpol alerta: há 173 combatentes do Daesh que ameaçam a Europa

Como retaliação à perda de territórios da Síria e no Iraque, o Daesh quer concretizar ataques suicidas nos países europeus, admitem as organizações policiais

O risco de atentados suicidas do Daesh aumentou na Europa, como retaliação pela perda de territórios em Raqqa na Síria e em Mossul no Iraque, refere o jornal britânico "The Guardian". A 27 de maio, a Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - divulgou um alerta sobre os nomes de 173 combatentes do Daesh treinados para concretizarem atentados suicidas na Europa.

Face às sucessivas derrotas no Daesh no Médio Oriente, as agências de segurança europeias reconhecem o risco dos combatentes extremistas montarem operações de luta na Europa.

Para já, não há indicações de que algum dos elementos da lista de 173 operacionais jihadistas tenha entrado em países europeus, ou mesmo em Portugal, mas a identificação e divulgação destes elementos pela Interpol “sublinha a escala do desafio que a Europa enfrenta”.

A lista foi feita com base em informações dos serviços secretos americanos obtidas em quartéis-generais do Daesh no Iraque e na Síria, que depois foi entregue ao FBI, que por sua vez a transmitiu à Interpol para ser partilhada a nível internacional.

A informação policial alerta para o risco de que estes suspeitos “podem ter manifestado vontade de cometer atentados suicidas”. Cabe agora às autoridades europeias identificar todos os elementos que tenham nascido ou vivido em países europeus, o que não é fácil atendendo aos documentos falsos que utilizam e às situações de dupla nacionalidade.

O problema latente que decorre do colapso do califado do Daesh virá dos operacionais que atuam isolados, para concretizar ataques suicidas na Europa, refere o "The Guardian".