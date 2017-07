Espanha é a nova Miami dos exilados políticos e económicos

A mediação do antigo primeiro-ministro Zapatero foi decisiva para a libertação do dirigente opositor Leopoldo López

Espanha está a tornar-se, contra sua vontade, um agente importante na grave crise que se vive na Venezuela. Aos vínculos tradicionais que unem os interesses espanhóis aos dos países da América Latina somam-se circunstâncias especiais relacionadas, tanto com o conflito institucional que decorre no país sul-americano, como da desesperada situação de penúria e carência que vivem milhões de venezuelanos.

O regime chavista, liderado por Nicolás Maduro, não é capaz de conter a crescente contestação interna, traduzida em constantes protestos populares cuja repressão causou mais de 100 mortos, e a degradação da situação económica, com uma inflação de 700%. Paira no horizonte o fantasma da guerra civil, enquanto ondas de cidadãos angustiados escolhem, a contragosto, o caminho do exílio, que escolhe sobretudo a Espanha.

Uma tentativa do Presidente para apaziguar este barril de pólvora foi a libertação do dirigente opositor Leopoldo López, agora colocado em prisão domiciliária para cumprir a pena de 13 anos e nove meses ditada por um tribunal em 2014, por delitos relacionados com atividade política. Foi decisiva para este gesto conciliador a intervenção do antigo primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero.

Numa missão patrocinada pela União das Nações Sul-americanas (UNASUR) e pela fundação alemã Institute for Cultural Diplomacy, dedicada à promoção da paz e de cujo comité consultivo Zapatero é presidente, tanto o político socialista como os antigos presidentes da República Dominicana, Leonel Fernández, e do Panamá, Martín Torrijos, trabalharam durante meses para introduzir elementos de contenção na explosiva situação venezuelana. A própria mulher de López, Lilian Tintori, muito ativa na defesa da causa do seu marido encarcerado, reconheceu e agradeceu a mediação fundamental do ex-governante espanhol.

Podemos está com Maduro

Toda a família López tem nacionalidade espanhola, concedida pelo Governo de Mariano Rajoy. Os pais de Leopoldo residem em Madrid. Em Espanha, contudo, os méritos de Zapatero têm sido contestados. Um membro da equipa de advogados de López, Javier Cremades, criticou a conivência do ex-primeiro-ministro com Maduro e pergunta que preço terão pago os mediadores pela libertação do opositor.

O Podemos (P’s, esquerda populista) — cujos principais dirigentes, sobretudo Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, mantiveram laços estreitos com o regime de Hugo Chávez, a quem assessoraram a troco de muito dinheiro — defende que López é um golpista cuja prisão era justificada.

Espanha, entretanto, destronou Miami como destino dos milhares de venezuelanos que fogem da violência e das privações. No ano passado, a Venezuela foi o país que exportou mais imigrantes para Espanha: 29.623, dos quais dez mil também tinham nacionalidade espanhola. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no início de 2016 viviam em Espanha 54.401 venezuelanos, que subiram para 68.639 ao começar 2017.

Os pedidos de asilo de venezuelanos também batem recordes: 3960 em 2016, contra 585 em 2015. São muitos mais do que os procedentes da Síria ou da Ucrânia, cujos conflitos empurram muitos cidadãos para o exílio. O Governo espanhol concede o estatuto de refugiado a conta-gotas e, no caso dos cidadãos oriundos da Venezuela, prefere atribuir a nacionalidade espanhola por “carta de natureza” (figura prevista para casos excecionais).

Números não-oficiais, como os do Observatório da Voz da Diáspora Venezuelana, calculam em mais de 200 mil os cidadãos desse país residentes em Espanha. Famílias abastadas têm escolhido cidades espanholas para pôr a salvo as suas fortunas. A compra de imóveis por venezuelanos nas zonas mais caras de Madrid, San Sebastián ou Corunha tornou-se uma constante.

Quem partiu de Espanha para a Venezuela também quer voltar. Desde que Maduro sucedeu ao fundador do Estado bolivariano, Hugo Chávez, 26 mil espanhóis instalados na Venezuela abandonaram o país, mais de 10 mil em 2016. Muitos são naturais das Canárias, cujas características tropicais são muito atraentes para os venezuelanos. Há muito tempo que os canários consideram a Venezuela a “oitava ilha” do seu arquipélago. Naquelas ilhas moram, por exemplo, mais de metade dos oito mil reformados e pensionistas que escolheram Espanha para viver depois de abandonarem a Venezuela. A sua situação é extremamente precária: há mais de 22 meses que não recebem pensões.