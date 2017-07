Eleições em Timor-Leste sem incidentes graves e com boa participação

As eleições legislativa em Timor- Leste estão a decorrer com normalidade, sem incidentes graves e com uma boa participação dos eleitores, assegura o presidente da Comissão Nacional de Eleições timorense. Presidente da República estava confiante no clima de paz

Sem incidentes graves, com uma boa participação dos eleitores e a presença "ativa" dos fiscais partidários e observados, foi assim que o presidente da Comissão Nacional de Eleições caraterizou em declarações à Lusa o dia das eleições legislativas em Timor Leste. São eleições para eleger o sétimo governo, 17 anos depois do primeiro ato eleitoral de Timor Leste como país independente. Houve 21 candidaturas. O Presidente da República timorense mostrou-se convicto de que os lideres e a população do país saberão manter na votação e escrutínio o clima de paz e estabilidade que caracterizou a campanha para as legislativas de hoje. "O povo, os partidos políticos, os militantes deram uma prova de maturidade de quererem a paz e a estabilidade. Estou confiante de que hoje todo o povo garantirá a paz e a estabilidade e irá às urnas expressar a sua vontade politica, escolhendo os membros do Parlamento", disse Francisco Guterres Lu-Olo. "Estou muito confiante porque o povo, os partidos e os militantes dos partidos dos partidos políticos já demonstraram pela prática durante a campanha que não houve incidentes e acredito que esta eleição vai decorrer num ambiente de paz e estabilidade", reforçou. O chefe de Estado falava aos jornalistas momentos depois de votar, com a sua mulher, na escola nº.1 do Farol, em Díli, no primeiro ato eleitoral em Timor-Leste desde a independência em que não fez campanha. "Foram 17 anos nas campanhas. Esta é a primeira vez em que não participei. Embora tivesse algum sentimento sobre essa postura politica, devo dizer muito claramente que continuo a cumprir o meu compromisso, como Presidente de todos os timorenses e, por isso, não participei na campanha", disse.