Porta-voz de Trump demite-se

Sean Spicer apresentou esta sexta-feira a demissão. Em causa está uma discórdia com o Presidente norte-americano

Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, apresentou a demissão esta sexta-feira de manhã. A decisão foi tomada após Donald Trump ter nomeado Anthony Scaramucci, um financeiro de Nova Iorque, como diretor de comunicação. Spicer não concordou com a escolha do Presidente norte-americano, confirmou um funcionário da administração, citado pelo “The Washington Post”.

Esta sexta-feira, Trump ofereceu o cargo de diretor de comunicação a Scaramucci, após uma reunião de cerca de meia hora na Sala Oval. Segundo revela o jornal “The New York Times”, no encontro também esteve presente Ivanka Trump, filha do Presidente e membro da administração.

Scaramucci, escreve a imprensa norte-americana, tem um historial tenso com Spicer e também com Reince Priebus, chefe de gabinete da Casa Branca. Com o anúncio do novo diretor de comunicação, o porta-voz “discordou veemente” da decisão e apresentou a demissão.

em desenvolvimento