Pelo menos dois mortos e 120 feridos em sismo em ilha grega

Abalo sísmico foi sentido na costa mediterrânica turca e ilhas gregas. Vítimas foram registadas na ilha de Kos

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas, na sequência de um sismo que destruiu edifícios antigos e causou danos num porto da ilha grega de Kos, informaram esta sexta-feira as autoridades gregas.

De acordo com um novo balanço das autoridades gregas, 120 pessoas ficaram feridas. "Dois ou três feridos ficaram em estado grave e foram submetidos a intervenções cirúrgicas", disse Giorgos Halkidios, funcionário do governo regional de Kos.

O mesmo responsável disse que os feridos encontravam-se num edifício que ruiu.

O sismo, registado à 1h31 (23h31 de quinta-feira em Lisboa), causou danos estruturais em edifícios antigos. Danos menores -- fissuras em edifícios, janelas partidas e lojas destruídas -- foram generalizados, de acordo com as autoridades da cidade.

"O resto da ilha não tem problema. É apenas a cidade principal que tem problemas", disse o presidente da câmara de Kos, Giorgos Kyritsis, à imprensa grega.

"Os edifícios afetados eram principalmente antigos e foram construídos antes da introdução das regras de construção antissísmica", acrescentou. Os serviços de 'ferry' foram suspensos devido a estragos no porto principal de Kos, onde um forte do século XIV também foi danificado.

O epicentro do sismo foi registado a dez quilómetros a sul de Bodrum na Turquia e a 16 quilómetros da ilha de Kos. O hipocentro situou-se a 10 quilómetros de profundidade, indicou o instituto geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O USGS indicou que a magnitude do sismo foi de 6,7 na escala aberta de Richter. O Observatório de Atenas registou uma magnitude de 6.

O sismo foi fortemente sentido nas costas ocidentais turcas e sobretudo na localidade de Bodrum.

As autoridades turcas disseram que o sismo teve magnitude de 6,3, tendo sido registadas mais de 20 réplicas.

Esengul Civelek, governadora da província de Mugla, disse que não houve vítimas, segundo avaliações iniciais. A responsável disse que "houve lesões menores devido ao medo e ao pânico".

Em Bitez, uma cidade turística a cerca de seis quilómetros a oeste de Bodrum, o sismo levou moradores assustados a correr pelas ruas. Os hóspedes de um hotel passaram a noite na rua, em camas improvisadas, de acordo com um jornalista de agência noticiosa Associated Press (AP) no local.

A Grécia e a Turquia estão situadas numa zona de grande atividade sísmica.