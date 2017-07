Parlamento Europeu pede às instituições para não ser incomodado durante as férias

Há uma semana que Bruxelas está a meio gás. A esmagadora maioria dos eurodeputados deixou a capital belga no final da semana passada e só deve regressar na última semana de agosto. Até lá, pede à Comissão Europeia e às restantes instituições para que não enviem determinados pedidos para o Parlamento Europeu.

Numa carta enviada a Jean-Claude Juncker no dia 13, o presidente do Parlamento Europeu pede ao presidente da Comissão que “suspenda, a partir da data de receção, a transmissão de qualquer notificação ou pedido à autoridade orçamental que impeça o Parlamento Europeu de atuar dentro dos prazos regulamentares”.

O documento, que o jornal Político noticiou e a que o Expresso também teve acesso, lembra ainda que durante um mês e meio, “de 12 de julho a 30 de agosto”, não haverá qualquer sessão plenária ou reunião de comissões. Antonio Tajani pede, por isso, que, tendo em conta “o espírito de boa cooperação entre instituições”, a Comissão espere pelo “retomar dos trabalhos do Parlamento”, antes de enviar pedidos que ponham em causa o prazo para os deputados tomarem decisões no âmbito do regulamento financeiro. Em causa, estão, por exemplo, transferências no âmbito do orçamento comunitário.

A carta terá causado estranheza na Comissão Europeia, cujos serviços continuam a funcionar, apesar de muitos funcionários estarem de férias. Esta semana, houve reunião do Colégio de Comissários, na próxima também há, e para a última semana de agosto está prevista um reunião do Colégio em formato “seminário”. Os comissários também não devem ir de férias todos ao mesmo tempo e há uma escala de plantão prevista.

Já uma fonte da presidência do Parlamento Europeu explica que o envio da carta “é habitual” e que os presidentes (antes de Tajani) faziam-no anualmente, para evitar pôr em causa os prazos das decisões que envolvem os eurodeputados.

Em teoria, e de acordo com o calendário do Parlamento Europeu, as férias duram quatro semanas, entre 24 de julho e 20 de agosto. Na prática, os eurodeputados acabam por poder estar fora do Parlamento durante mês e meio, porque a semana que antecede e a que sucede esse período são consideradas “verdes”, ou seja, permite trabalharem no próprio país, perto dos círculos eleitorais.

Praticamente todos os meses do ano incluem semanas verdes. No entanto, no verão e na época do Natal, elas são estrategicamente colocadas antes e depois do período de férias, permitindo ao eurodeputados estarem mais tempo fora de Bruxelas.