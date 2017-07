Israel proíbe homens com menos de 50 anos de ter acesso ao Monte do Tempo

A polícia israelita proibiu, esta sexta-feira, o acesso ao Monte do Templo, na Cidade Velha de Jerusalém, a homens com menos de 50 anos, impedindo-os assim de participar das orações muçulmanas de sexta-feira.

“A entrada na Cidade Velha e no Monte do Templo [Esplanada das Mesquitas para os muçulmanos] será reservada aos homens com 50 ou mais anos e a mulheres de qualquer idade”, avançou a polícia israelita num comunicado.

“Israel está determinado a manter o status quo no Monte do Templo e a liberdade de acesso aos lugares santos”, disse o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, num comunicado divulgado depois de quatro horas de reunião com o Gabinete de Segurança. “O Gabinete autorizou a polícia a assegurar o livre acesso aos locais sagrados, mantendo a segurança e a ordem pública”, acrescenta.

De acordo com o “El País”, esta medida surge na sequência de uma atmosfera de tensão, criada pela decisão da polícia israelita de instalar detetores de metais na entrada para o Monte do Templo, uma medida rejeitada pelos palestinianos. O governo israelita avança que não vai retirar os detetores, instalados nas entradas do local sagrado depois de homens armados palestinianos terem lançado um ataque no local na semana passada, causando a morte de dois polícias israelitas.

Na sequência deste ataque, Israel decretou na passada sexta-feira, dia de oração muçulmana, o encerramento do Templo, tendo os fiéis muçulmanos passado a rezar nas imediações da cidade muralhada.

Os líderes muçulmanos pediram aos fiéis para rezarem nas ruas perto do santuário, em vez de passarem pelos detetores de metais. Após as orações, pequenos grupos de manifestantes palestinianos entraram em confronto com a polícia. Na quinta-feira à noite, ocorreram confrontos nas imediações do Monte do Templo, entre manifestantes palestinos e polícias israelitas que causaram 22 feridos, segundo a imprensa local.

O Exército de Israel reforçou a segurança, caso fosse necessário intervir na cidade. O local, que alberga a Mesquita de Al Aqsa e o santuário da Cúpula da Rocha, é um dos pontos mais explosivos do conflito israelo-palestiniano e é considerado o terceiro lugar mais sagrado do Islão.