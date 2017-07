Coreia do Sul pede ao Norte que aceite proposta de diálogo

A Coreia do Sul pediu esta sexta-feira ao Norte que quebre o silêncio sobre a sua proposta de conversações militares para amainar as tensões que têm estado em crescendo na península por causa das ambições nucleares de Pyongyang.

No início da semana, Seul fez uma proposta rara para que as duas Coreias dêem início a conversações formais em Panmunjom, a vila da trégua, que marca a fronteira desmilitarizada que divide a península. A sugestão tem como objetivo amenizar as hostilidades entre a Coreia do Norte e o Ocidente por causa dos vários testes de mísseis que Pyongyang já conduziu desde o início do ano — incluindo aquele que é tido como o primeiro teste positivo de um míssil interbalístico continental com capacidade para atingir parte do território norte-americano.

"É uma tarefa urgente reduzir as tensões entre as duas Coreias para alcançar a paz e a estabilidade da península coreana", declarou esta manhã o porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano, Moon Sang-Kyun. "Pedimos novamente ao Norte que responda à nossa proposta de conversações."

A concretizarem-se, as negociações militares vão marcar o primeiro contacto oficial intercoreano desde dezembro de 2015. O Norte continua em silêncio face a essa proposta e também quanto à sugestão da Cruz Vermelha na Coreia do Sul, para que se marque um encontro a 1 de agosto com o objetivo de debater potenciais reuniões de famílias separadas desde a Guerra da Coreia (1950-1953), suspensa com a assinatura de um armistício.

Milhões de famílias foram separadas pelo conflito que selou a divisão da península há 64 anos e que nunca foi enterrada com um acordo de paz. Muitas pessoas morreram nas últimas décadas sem poderem ver ou falar com os seus familiares do outro lado da fronteira; em Panmunjom, todos os contactos civis estão banidos.

FREDERIC J. BROWN

Kathy Novak, correspondente da Al-Jazeera em Seul, refere hoje que "ainda não houve qualquer resposta do outro lado", do hermético regime de Kim Jong-un, e que, neste momento, o Norte está a enfrentar uma seca extrema que já arruinou grande parte das produções agrícolas — uma situação que "traz à memória a fome devastadora que a Coreia do Norte experiencou há dois anos", sublinha a jornalista.

Na quinta-feira, a ONU alertou num relatório que, neste momento, o país está a enfrentar uma séria escassez de alimentos por causa da "pior seca" a ser registada no país desde 2001.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), os impactos da seca são agravados pelo facto de as entregas de comida à Coreia do Norte terem decaído dramaticamente nos últimos anos — em parte por causa das sanções que têm sido aplicadas ao país por causa dos seus programas nuclear e de mísseis, por outro porque o Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU tem estado a receber menos contribuições.

Handout

As duas propostas apresentadas na segunda-feira marcam o primeiro passo concreto para a reaproximação das duas Coreias desde que a Coreia do Sul elegeu Moon Jae-in para a presidência em maio. Depois de ter feito campanha também pela retomada da diplomacia com Pyongyang, assim que tomou posse Moon anunciou oficialmente as suas intenções de reavivar as comunicações diretas com o Norte.

A postura marca um contraponto em relação à sua antecessora, Park Geun-Hye, a primeira mulher a ser eleita Presidente da Coreia do Sul, que recusou sempre a possibilidade de negociar com o país vizinho e que acabaria por ser afastada por um escândalo de corrupção.