Cidadãos americanos vão ser proibidos de viajar até à Coreia do Norte

A partir de agosto, os Estados Unidos vão proibir todos os seus cidadãos de visitarem a Coreia do Norte, de acordo com duas agências turísticas que organizam excursões ao país.

A Koryo Tours e a Young Pioneer Tours dizem que a proibição vai ser formalmente anunciada a 27 de julho e que entrará em vigor 30 dias depois, no final do próximo mês. A notícia ainda não confirmada pela administração de Donald Trump.

A Young Pioneer Tours é a agência que levou o estudante norte-americano Otto Warmbier até à Coreia do Norte, o jovem de 22 anos que foi preso no país e que regressou aos EUA no mês passado em estado de coma. No rescaldo da sua morte, a agência com sede na China tinha anunciado que ia deixar de aceitar turistas norte-americanos nas suas viagens.

Warmbier estava de visita ao país em janeiro de 2016 quando foi detido pelas autoridades por alegadamente ter tentado roubar um poster propagandístico do regime da dinastia Kim do hotel em que estava instalado.

Condenado a 15 anos de prisão e trabalhos forçados, foi libertado em junho em estado de coma profundo e levado de volta para os EUA, onde morreu a 19 desse mês. Pyongyang continua a rejeitar as acusações de tortura ao estudante.