Aumentam pressões sobre Maduro, três mortos em greve de milhões

Milhões de venezuelanos aderiram na quinta-feira a uma greve geral convocada pela oposição a Nicolás Maduro, como forma de pressão ao Presidente para que cancele um plebiscito marcado para o final deste mês, no qual a população será chamada a votar uma nova assembleia constituinte responsável por reescrever o documento fundamental da nação.

Confrontos entre a polícia e os manifestantes provocaram pelo menos três mortos, com mais de 300 pessoas alegadamente detidas pelas autoridades. Maduro diz que a greve foi mínima e prometeu mandar prender os que a convocaram. A oposição garante que 85% dos venezuelanos aderiram à mobilização.

As manifestações na capital, Caracas, e em várias outras cidades da Venezuela têm estado a intensificar-se desde abril, com quase 100 mortos confirmados nos últimos quatro meses em confrontos entre as autoridades e os manifestantes e entre os que apoiam e os que se opõem às políticas de Maduro.

Na quinta-feira, grupos de manifestantes criaram barricadas em estradas de Caracas e de outras cidades com lixo e mobiliário velho. Em áreas da capital favoráveis ao governo, refere a BBC, a vida decorreu com normalidade, com lojas e negócios abertos e os funcionários públicos a cumprirem o seu horário de expediente.

Em várias outras cidades, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, com uma pessoa a morrer nos arredores de Caracas e outras duas na cidade de Valencia, no norte do país. De acordo com um grupo de defesa dos direitos civis, os protestos saldaram-se em mais de 360 detenções.

Pedidos e rejeições

Colômbia, França, Espanha, os Estados Unidos e a União Europeia já pediram ao governo venezuelano que cancele a votação marcada para 30 de julho, um pedido que Maduro continua a rejeitar. Na quinta-feira, num discurso na televisão, o Presidente falou em "triunfo" e garantiu que os sectores-chave da sociedade não aderiram à greve.

"O trabalho triunfou, o amor, a vida e a esperança; o trabalho triunfou. Eles [oposição] que nunca trabalharam que continuem a não trabalhar, nós estamos a avançar, camaradas. Ordenei a captura de todos os terroristas fascistas."

A assembleia de cidadãos a votos no final do mês vai ter o poder de reescrever a Constituição e estar acima da Assembleia Nacional, atualmente controlada pelos partidos da oposição, que acusam Maduro de querer usar a assembleia constituinte para se agarrar ao poder. O Presidente continua a defender que a nova Constituição, a ser criada por essa assembleia cidadã, vai promover o diálogo num país profundamente dividido e em crise.

Depois da greve geral de quinta-feira, para sábado é esperada uma nova manifestação em massa contra o Maduro e o seu Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). Entretanto, Isaías Medina, um dos diplomatas que representam o país junto da ONU, anunciou que já não pode dar a cara pelo governo por causa dos abusos de Direitos Humanos que estão a ter lugar no país. Rafael Ramirez, o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, acusa Medina de agir de forma "desonesta" e garante que ele foi despedido.

Há dois dias, o atual líder da Organização de Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro, alertou para a "deterioração calamitosa" da situação na Venezuela, acusando o governo de Maduro de ter "sangue nas suas mãos".

"Por trás de cada detido, de cada prisioneiro político, de cada pessoa torturada e de cada pessoa assassinada está alguém que é institucionalmente responsável", escreveu o diplomata, crítico de longa data do governo venezuelano, num relatório divulgado na quarta-feira. "Temos medo que isto venha a escalar para um banho de sangue."

A crise da Venezuela por pontos