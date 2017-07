“Viver neste país faz-te perder medo de muitas coisas, inclusive da morte”

Karla Echeandia, venezuelana de 40 anos, dá por si muitas vezes a pensar no passado. Vêm-lhe à memória o seu país e o quão gostava de ali viver. “A Venezuela era um país que sonhava, onde havia espaço para todos, independentemente das diferenças políticas. Não havia ódio nem maldade.” Era, acrescenta esta professora de um colégio privado em Caracas, “um país seguro, com muitos bens à disposição de toda gente, incluindo medicamentos. Ninguém queria emigrar para outro país, as pessoas é que vinham para cá.”

Mas as coisas mudaram muito. O cenário que Karla hoje descreve é semelhante ao que nos temos habituado a ler em jornais ou a ouvir na televisão. São os alimentos que “escasseiam”, como “o azeite, o açúcar, o leite, a farinha e o polvo”, ou que atingem preços exorbitantes, como é o caso da carne. E são os medicamentos que tardam a chegar - os que chegam efetivamente e que são poucos - quando são mais necessários. “Não se consegue arranjar praticamente nada. Não há remédios para controlar a tensão e para as pessoas que sofrem de diabetes, epilepsia e doenças do coração.” “Mesmo quando se consegue alguma coisa, seja alimentos, seja medicamentos, é-se obrigado a pagar 1000 vezes mais do que o normal aos ‘bachaqueros’ [como são conhecidos os vendedores no mercado negro]", diz Karla.

Alejandro Ugarte, advogado e antigo professor na Universidade Central da Venezuela e na Universidade de Margarita, descreve um cenário semelhante na ilha onde vive, Ilha de Margarita, no Mar das Caraíbas. “Os principais problemas têm que ver com o custo dos bens e dos serviços. As dificuldades para conseguir medicamentos e alimentos são muitas. Os preços aumentam todos os dias e o mesmo acontece com os medicamentos.” Numa ilha, como a sua, que vive sobretudo do turismo nacional, a crise foi especialmente sentida. “As pessoas deixaram de ter recursos económico para desfrutar do turismo e deixaram de vir para cá.”

EPA

A Venezuela vive uma grave crise económica e política. A queda do preço do petróleo obrigou o Governo a cortar o financiamento de alguns programas sociais considerados fundamentais. As reações populares não se fizeram esperar. A situação agravou-se desde que, no dia 1 de maio, Nicolás Maduro anunciou a sua intenção de criar uma Assembleia Constituinte, que terá a tarefa de reescrever a Constituição de 1999 e à qual lhe serão atribuídos poderes até agora exclusivos da Assembleia Nacional, controlada pela oposição. Fê-lo já depois de o Supremo Tribunal ter anunciado, para surpresa de quase todos, que ia assumir os poderes da Assembleia Nacional, controlada pela oposição (a decisão haveria de ser revertida três dias depois, mas a credibilidade da instituição ficou, desde aí, seriamente afetada). O Presidente venezuelano invocou vários argumentos para justificar a sua proposta, nomeadamente o de que só uma nova Constituição será capaz de “neutralizar” a oposição e afastar os “golpistas” que querem vê-lo afastado do poder, segundo diz. Para Maduro, a paz depende da criação desta assembleia, que permitirá ainda, na sua perspetiva, salvar a Venezuela da crise política e económica que atravessa.

A proposta foi imediatamente atacada pela oposição, que alega que Maduro pretende apenas perpetuar-se no poder, acabar com a divisão e autonomia de poderes e perseguir os dissidentes políticos. Os opositores do Presidente venezuelano acusam o Governo de avançar com um processo “fraudulento”, uma vez que não houve consulta popular sobre as bases e temem que a criação de uma Assembleia Constituinte possa atrasar as eleições regionais agendadas para este ano, assim como as presidenciais de 2018. Exigem, antes de mais, que a convocatória para a Assembleia Constituinte seja “suspensa”, para que se possa entrar “no campo das negociações políticas e realizar eleições”, explica ao Expresso Anibal Sanchez, consultor político da Mesa para a União Democrática (MUD, na oposição).

EPA

Alejandro Ugarte defende o mesmo caminho para o país. “Penso que a única forma de resolver estes confrontos entre oposição e Governo é através de eleições gerais, onde os cidadãos se possam expressar de uma forma se possam expressar mediante o voto universal, direto e secreto.” E se isso acontecer, não tem dúvidas de que a oposição sairá favorecida. “A oposição tem uma maioria ampla e venceria, sem dúvida, o processo eleitoral. É por isso que o Governo lhes tem negado essa possibilidade.”

Karla Echeandia não tem dúvidas de que é essa também a vontade “de todos os venezuelanos”. “Queremos uma mudança. É preciso haver uma renovação para que a nossa qualidade de vida melhore. Nos últimos seis anos, a situação tornou-se insuportável.” A “mudança de Governo” é “prioritária”, diz. “Todos sonhamos com uma mudança de Governo para que surjam novas oportunidades, para que o país se desenvolva e possamos viver tranquilamente e sem tantas limitações.” A professora não tem dúvidas de que é Nicolás Maduro o grande responsável pela situação em que o país se encontra. Sem papas na língua, descreve-o como “um dos piores presidentes que o país já teve”. “Não sou eu que o digo. São as suas ações que refletem isso, tanto a nível político como económico.”

Questionada sobre se não tem medo de falar desta forma sobre o Presidente, medo esse já demonstrado por muitos outros venezuelanos que preferem falar sob anonimato ou não falar de todo, Karla Echeandia responde: “Não. Viver neste país faz-te perder medo de muitas coisas, inclusive da morte. Se devo arriscar-me a falar? Sim. E não tenho dúvidas de que voltaria a fazê-lo.”

EPA

Como forma de protesto contra os acontecimentos dos últimos meses, a oposição organizou um referendo simbólico no passado domingo, no qual mais de sete milhões de eleitores disseram “não” ao projeto de Nicolás Maduro. Esta semana, a oposição, pela voz de Freddy Guevara, que falou na qualidade de porta-voz da aliança Mesa da Unidade Democrática, convocou ainda uma greve geral de 24 horas para esta quinta-feira. Na mesma ocasião, o político revelou que estão a ser dados os primeiros passos para a formação de um “Governo de unidade nacional” e que é esperada para breve a nomeação de novos magistrados para o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela – uma medida que, segundo a Al-Jazeera, será “certamente bloqueada” por Nicolás Maduro, uma vez que à frente deste tribunal estão aliados do Presidente. “Chegou a hora em que todos os venezuelanos devem ter como causa comum resgatar a Venezuela”, disse Freddy Guevara.

As críticas da comunidade internacional vão chegando todos os dias. Depois de a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, ter alertado para “os riscos de um aumento da polarização no país e dos confrontos”, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a imposição de “ações económicas fortes e rápidas” caso o Governo do Presidente Nicolás Maduro – que acusou de ser “um líder mau que sonha transformar-se num ditador” – decida avançar com o seu projeto de criação de uma Assembleia Constituinte.

O Governo venezuelano, pela voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, não tardou a responder às ameaças do líder norte-americano. Samuel Moncada classificou as palavras de Trump de “insolentes” e garantiu que as eleições para a Assembleia Constituinte vão avançar, independentemente de quaisquer ameaças. “Nada nem ninguém poderá impedi-la. A Assembleia Constituinte vai acontecer. Hoje, o povo venezuelano é livre e responderá de forma unida perante a ameaça insolente feita por um império xenóbofo e racista”, afirmou o dirigente em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

Moncada acusou ainda a oposição venezuelana de ter “levado Trump a cometer agressões contra um país latino-americano”. “Apelamos aos povos da América Latina e Caribe, e aos povos livres do mundo, que entendam a dimensão desta ameaça brutal.”