“Uma prisão, um inferno, um campo de concentração”: a história de 47 anos de abusos

Corriam os anos 70, Alexander Probst era um adolescente que estudava e pertencia ao coro Regensburger Domspatzen. Certa noite, um professor entrou no dormitório dos alunos e, por baixo dos cobertores, abusou sexualmente do ainda menino. Terá acontecido dezenas de vezes. Como Alexander, outros rapazes daquela escola católica na Baviera, Alemanha, viveram à luz do “medo e da violência”. O silêncio manteve o segredo por anos. Ninguém falava do que ali acontecia.

Alexander Probst foi uma das 547 vítimas de abusos no Regensburger Domspatzen. A conclusão foi revelada, esta terça-feira, no relatório da investigação que ao longo dos últimos dois anos conduziu centenas de entrevistas a antigos alunos e teve acesso a todo o arquivo da instituição entre 1945 e 1992. “O facto é este: é muito provável que existem quase 550 vítimas, destas 67 foram vítimas de abuso sexual. No total, há nove pessoas acusadas pela prática de abusos sexuais com crianças... Existem casos de violentas agressões físicas e sexuais”, disse Ulrich Weber, responsável pelo caso, na conferência de imprensa.

Em 1968, Alexander Probst chegou à escola católica só para rapazes. Em entrevista ao à rádio alemã Deutsche Welle, recordou que, apesar de ainda no ensino primário ter sido insultado e espancado regularmente, foi na adolescência que um professor o forçou a fazer parte de um grupo secreto. Nos encontros, os jovens e o docente bebiam álcool, fumavam e viam pornografia. Pouco depois, começaram a chegar as visitas noturnas indesejadas e frequentes à cama de Alexander. No final desse ano, quando conseguiu denunciar o que se passava, os pais tiraram-no de imediato da escola.

As mais de 400 páginas do relatório agora divulgado são uma compilação dos tempos em as vítimas viveram o “pior momento da suas vidas, marcado pelo medo, violência e impotência” no local que consideraram ser “uma prisão, um inferno e um campo de concentração”. A equipa de investigadores não conseguiu chegar ao contacto com todas as vítimas e estimam que o número de casos possa chegar bem perto dos 700.

ARMIN WEIGEL/ Getty Images

“A sensação de controlo era constante. Desde as verificações regulares às roupas nos armários dos alunos até confirmarem se, por baixo do pijama, as crianças tinham cuecas vestidas. Os miúdos estavam sempre sobre pressão, independentemente do desempenho académico ou conquistas na música e, adicionalmente, receavam os castigos”, revela o relatório.

Havia olhares maliciosos e palavras insultuosas proferidas em voz alta. Uns eram forçados a ver pornografia e a toques indesejados no corpo. Alguns chegaram a forçar relações sexuais. Ainda segundo a investigação, muitas vítimas eram alvo de gozo pelos colegas de turma, que refletiam o sistema tradicional, hierárquico e restrito da instituição.

“Está tudo documentado. Tudo aquilo que tenho dito nos últimos 30 anos, quando nunca acreditavam em mim. Tudo pelo que tenho lutado nos últimos anos é agora público”, confessou uma das vítimas ao jornal “The New York Times”.

As situações enunciadas como as mais graves aconteceram sobretudo nos anos 60 e 70. As vítimas eram, na maioria das vezes, meninos entre os 9 e 11 anos que estudavam em regime de internato e estavam muito longe de casa. “Nas três áreas da escola, coro, educação musical e colégio interno, muitas pessoas participaram ativamente nos abusos”, assegurou Weber na conferência de imprensa.

Padres, professores e diretores são apontados como os perpetuadores mais frequentes dos abusos. Muitos foram identificados, mas como os factos acontecerem há demasiado tempo, dificilmente serão julgados.

L' Osservatore Romano-Vatican Pool/Getty Images

Irmão de Bento XVI dirigiu o coro por 30 anos

Georg Ratzinger, o irmão velho do Papa emérito Bento XVI, esteve à frente do coro por 30 anos (entre 1964 e 1994). É acusado de ter olhado para o lado, de não ter querido ver o que se estava a passar. “Faltou intervenção apesar de ter conhecimento [do que esta a acontecer”, lê-se no relatório.

Foi descrito pelos antigos alunos como um homem ambicioso, cuja principal preocupação era o desempenho do coro, acabando por perder pelo caminho a preocupação e responsabilidade pelas crianças que ensinava.

As acusações de abusos no Regensburger Domspatzen não surgiram agora. O caso veio a público há sete anos, quando começaram a ser conhecidas as primeiras denúncias por parte de antigos alunos. Em 2010, era o bispo de Regensburger, Gerhard Ludwig Müller, que liderava o coro. O relatório acusa o atual cardeal de ser “claramente responsável pela fraca estratégia, organização e comunicação” para investigar os casos.

Só anos mais tarde é que a investigação foi entregue a um grupo independente, liderado por Ulrich Weber, que viria dar origem ao novo relatório. Inicialmente, achava-se que estariam envolvidas 231 vítimas, mas com o decorrer do tempo mais nomes apareceram. No final do ano passado, após a divulgação de dados preliminares, foi definido que pelo menos 442 pessoas seriam indemnizadas pelos abusos físicos e sexuais sofridos (valores variáveis entre os cinco e os 20 mil euros).

Atualmente, Regensburger Domspatzen é um dos mais conhecidos e antigos coros a nível mundial. Com uma longa história e tradição, começou por ser apenas o coro das missas celebradas na Catedral de Regensburg. Em 975, entrou a componente educativa, através da formação musical. Só no século XVI, foi oficialmente criada o colégio interno, que se mantém até aos dias de hoje (embora com um declínio acentuado quanto ao número de estudantes).

A “cultura do silêncio”, como classificou a investigação, ajudou a que as centenas de casos permanecessem escondidos anos (quase) sem fim. Após as recentes revelações, o atual diretor do coro, Roland Büchner, lamentou o passado manchado: “condeno fortemente estes comportamentos. Nunca mais pode voltar a acontecer”.