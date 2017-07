Supremo dos EUA dá aval a decisão contra Trump mas mantém interdição a refugiados

O Supremo Tribunal norte-americano decidiu na quarta-feira manter em vigor o decreto anti-imigração promulgado por Donald Trump em março para impedir a entrada de refugiados nos EUA mas permitiu que todas as pessoas com familiares que residam legalmente no país possam visitá-los até ao final do ano, quando o painel de juízes vai decidir se estas medidas são ou não constitucionais.

Numa curta sentença sem assinaturas, o Supremo deu aval à decisão de um juiz federal do Hawai, que na semana passada acusou a administração Trump de ter feito uma "interpretação excessivamente restritiva" do primeiro dítame do tribunal máximo.

No final de junho, uma maioria dos juízes do Supremo tinha ordenado a reinstalação parcial do decreto anti-imigração — em suspenso nos últimos quatro meses sob ordens de vários tribunais menores — ditando que, até haver uma decisão final sobre o assunto, o governo pode proibir a entrada nos EUA de refugiados bem como de cidadãos de seis nações de maioria muçulmana a menos que estes tenham "laços familiares genuínos" no país.

Com base nessa decisão, o governo excluiu da lista de "familiares próximos" avós, netos, cunhados, tios, sobrinhos e primos. Pouco depois, o juiz Derrick Watson do Hawai declarou que a definição exclusiva e restritiva era "absurda" e ordenou que nenhuma pessoa com familiares a residir legamente nos EUA seja abrangida pelo decreto. "O senso comum dita, por exemplo, que a definição de membros próximos da família deve incluir os avós. Na verdade, os avós são a epítome de familiares próximos."

Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal deu-lhe razão e autorizou que a sentença de Watson permaneça em vigor. Pelo contrário, rejeitou a parte dessa mesma sentença em que Watson ordenava que cerca de 24 mil refugiados de todo o mundo possam pedir asilo nos EUA até o painel máximo de nove juízes se pronunciar sobre a constitucionalidade do decreto de Trump. A decisão que for tomada pela maioria dos magistrados, numa sessão marcada para 10 de outubro, não pode ser alvo de recurso.

O decreto que continua em pingue-ponge na barra dos tribunais norte-americanos foi promulgado por Trump em março e, para além de suspender o acolhimento de refugiados no país, prevê a interdição a cidadãos do Iémen, do Irão, da Líbia, da Síria, da Somália e do Sudão por um período de 90 dias.

A ordem executiva é uma versão alterada de um primeiro decreto que Trump assinou ao final de uma semana no poder, um que incluía na lista de países abrangidos o Iraque, que passava por dar prioridade a refugiados que integrassem minorias religiosas nos seus países de origem e que também foi suspenso por uma série de tribunais federais.

A administração continua a defender que as medidas são necessárias para garantir a segurança dos EUA, apesar de as autoridades terem apurado que nenhum cidadão daqueles seis países executou qualquer atentado terrorista em solo norte-americano nos últimos anos (ao contrário de cidadãos de nações como a Arábia Saudita, grande aliado árabe dos EUA, de onde vieram quase todos os jiadistas da Al-Qaeda responsáveis pelos ataques de 11 de setembro de 2001). Os críticos e opositores acusam o governo Trump de estar a implementar medidas que discriminam muçulmanos.