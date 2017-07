Supostos membros do Daesh detidos em condições sub-humanas

A sul da cidade iraquiana de Mossul, os detidos são empilhados em recintos completamente sobrelotados, quase sem luz solar, eletricidade ou ventilação, e onde durante o dia as temperaturas ultrapassam os 45 graus centígrados

Fotografias e testemunhos recolhidos num centro de detenção, a sul de Mossul, dão conta das condições sub-humanas em que estão a ser mantidos supostos militantes do autodenominado Estado Islâmico (Daesh), cujo número tem estado a aumentar exponencialmente com o avanço das forças iraquianas e a reconquista do território.

Os detidos aparecem empilhados em espaços completamente sobrelotados em fotografias da agência Associated Press, imagens a que o “Independent” teve acesso. Um dos responsáveis pelo centro de detenção indicou aos jornalistas que ali são atualmente mantidos 370 homens em espaços pequenos, escuros, sem ventilação ou eletricidade. Durante o dia as temperaturas chegam a ultrapassar os 45 graus centígrados.

“Os prisioneiros sofrem de doenças, têm muitos problemas de saúde e de pele, porque não são expostos ao sol”, referiu o responsável, que falou sob anonimato. “A maioria não consegue andar. As suas pernas incharam por não se conseguirem mover”, acrescentou.

Um dos detidos disse que pelo menos duas pessoas morreram e várias foram levadas para o hospital com pus a sair das suas feridas e alguns regressaram com braços e pernas amputados.

“Não se encontram dez verdadeiros membros do Daesh entre estes tipos. E todos eles estão aqui há mais de seis meses”, afirmou um dos detidos. “Disseram-me que o meu nome estava na sua base de dados. Não vi nenhum tribunal ou juiz, nem sei do que sou acusado”, acrescentou. “Queremos morrer. Nenhum de nós recebeu quaisquer visitantes ou parentes, nem sequer sabem onde estamos”, declarou outro.

Estima-se que cerca de 2800 pessoas estejam detidas na base aérea de Qayara, a sul de Mossul e centenas noutros centros de detenção mais pequenos.

Organizações como a Human Rights Watch têm repetidamente acusado as forças iraquianas de levarem a cabo interrogatórios à margem da lei, efetuando espancamentos e mesmo execuções de homens e rapazes que se supõe serem responsáveis por crimes de guerra nas fileiras do Daesh.