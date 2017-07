Novo plano para revogar Obamacare vai deixar 32 milhões de americanos sem seguros médicos

O gabinete orçamental do Congresso dos EUA (CBO) informou na quarta-feira que o novo plano do líder da maioria republicana no Senado para revogar o Obamacare vai deixar 32 milhões de cidadãos sem cobertura médica até 2026 — 17 milhões deles já no próximo ano.

A análise foi divulgada depois de Mitch McConnell e o Presidente republicano, Donald Trump, terem sofrido uma segunda derrota na câmara alta do Congresso esta semana, com pelo menos quatro senadores do partido a garantirem que iam votar contra o projeto-lei delineado por ambos para "revogar e substituir o Obamacare".

Semanas antes, um número superior de senadores republicanos tinha prometido chumbar esse projeto-lei, que segundo estimativas do CBO ia deixar 22 milhões de norte-americanos sem seguros de saúde até 2026 — forçando McConnell a adiar a votação para depois do feriado de 4 de julho.

Com essa votação a aproximar-se, o líder dos republicanos do Senado cancelou-a há dois dias e prometeu "para a próxima semana" uma outra votação — para revogar já o Affordable Care Act (ACA), nome oficial do sistema de saúde implementado pela anterior administração, e deixar para depois a adoção de medidas alternativas.

"Milhões de peões políticos num jogo cínico"

Na terça-feira, o Presidente Trump sugeriu que a nova estratégia política do Partido Republicano quanto aos cuidados de saúde deve limitar-se a deixar que o atual sistema colapse por si.

"Não vou assumir [o Obamacare]", disse aos jornalistas, depois de os planos do partido terem resvalado. "Posso dizer-vos que os republicanos não vão assumi-lo." Antes disso já tinha declarado no Twitter: "Tal como sempre disse, deixemos que o Obamacare falhe e aí juntamo-nos e fazemos um plano de saúde ótimo. Fiquem atentos!"

As declarações surgiram depois de pelo menos três senadores da maioria terem dito que não apoiam a proposta de McConnell e Trump para anular o Obamacare já e só depois negociar uma reforma do sector — um plano que, segundo os mais recentes cálculos do CBO, vai deixar ainda mais americanos sem cobertura médica em comparação com o anterior projeto-lei.

Neste momento, o Partido Republicano tem uma maioria curta no Senado, de 52 legisladores contra 48 democratas, pelo que bastam dois membros do partido no poder alinharem-se com a oposição para que propostas como esta sejam chumbadas. O mesmo não acontece na Câmara dos Representantes, onde depois de alguns obstáculos a maioria republicana conseguiu aprovar um outro projeto-lei para eliminar o Obamacare.

Perante a reação de Trump ao falhanço dos seus esforços no Senado, o líder da oposição na câmara alta do Congresso acusou o Presidente de "estar a fazer um jogo perigoso" com a saúde dos norte-americanos. "Ele está ativamente a minar o sistema de saúde neste país, usando milhões de americanos como peões políticos num jogo cínico", acusou Chuck Schumer na terça-feira.

Trump, que tinha apoiado a proposta inicial de substituir o Obamacare pelo projeto-lei que ajudou a preparar, mudou a sua postura nesse dia, voltando a repetir que não tem de fazer nada porque o programa de cuidados universais "está destinado a falhar", sobretudo por causa dos preços dos seguros que continuam a subir.

Afastada, para já, está a possibilidade de os republicanos se sentarem à mesa de negociações com os democratas para melhorarem os pontos fracos do Obamacare mantendo a sua estrutura intacta — uma hipótese que Trump tem rejeitado repetidas vezes.