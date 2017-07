Mulher condenada pelo assassínio do marido num crime que terá sido testemunhado pelo papagaio

“Não dispares, porra!” – ficou a repetir a ave, imitando a voz da vítima. Glenna Duram, a mulher que matou o marido, num insólito caso que terá sido testemunhado pelo papagaio do casal, foi considerada culpada de homicídio de primeiro grau

O insólito testemunho no papagaio Bud não foi levado em conta na decisão dos jurados que esta quinta-feira consideraram Glenna Duram culpada de homicídio de primeiro grau, após um dia de deliberações. A sentença será determinada no mês que vem.

A mulher de 49 anos terá matado o marido, Martin Duram, com cinco tiros, em 2015, quando o casal se encontrava na sua casa no Sand Lake, localidade do estado norte-americano de Michigan.

Em seguida, Glenna Duram tentou suicidar-se, acabando contudo por sobreviver com ferimentos na cabeça,

O caso tem o pormenor insólito de o papagaio do casal ter ficado posteriormente a repetir a frase “Não dispares, porra!”, imitando a voz da vítima.