Mergulhadores recuperam bombas da II Guerra em lago escocês

Sete anos depois, terminou a procura de duas bombas testadas na II Guerra Mundial, encontradas no fundo de um lago escocês por mergulhadores do clube subaquático inglês BSAC, com o apoio Marinha britânica

O clube afirma em comunicado que os dispositivos esféricos não continham explosivos e foram utilizados apenas como protótipos de testes. Os mergulhadores, com o auxílio de um navio com uma grua, transportaram as bombas do lago Striven, a oeste de Glasgow. O destino dos artefactos devem ser museus de aviação.

Mark Paisey, líder do projeto, expressou o espanto pela descoberta: "Foi inacreditável ver a primeira bomba sair da água. Estava coberta de lama e crustáceos marinhos, mas depois de a limpármos estava perfeitamente preservada. Ninguém viu um dispositivo destes por uns bons 75 anos, por isso foi emocionante vê-lo de perto ".

Os dispositivos Highball, como eram chamados, destinados a combater os navios de guerra alemães, acabaram por nunca ser usados nesse conflito. Pensou-se depois serem utilizados no Japãp, mas a guerra terminou entretanto e com ela a possibilidade de as bombas armadilhadas serem lançadas.