Menores desacompanhados registados como adultos na Grécia, denuncia a HRW

As autoridades gregas estão a registar crianças refugiadas migrantes como adultos, denuncia a Human Rights Watch (HRW), colocando-as em risco. O problema foi detetado por esta ONG na ilha de Lesbos, a primeira paragem de muitos dos menores desacompanhados que chegam à Europa.

As falhas na identificação dos menores deixam-nos ainda mais vulneráveis a abusos, à exploração sexual e ao tráfico humano, impedindo-os de acederem ao estatuto especial concedido aos requerentes de asilo abaixo dos 18 anos.

No relatório publicado esta quinta-feira, a HRW denuncia ainda as condições a que estão sujeitas as crianças, forçadas a viver em campos sobrelotados e com condições sanitárias inadequadas, estando impossibilitadas de frequentar a escola.

“As falhas na identificação de menores desacompanhados em Lesbos cria problemas reais, como reuni-los com adultos com os quais não têm qualquer relação e negar-lhes os cuidados de que necessitam”, afirmou a investigadora da HRW, Eva Cosse.

As autoridades gregas devem “assumir a responsabilidade” de identificar corretamente as crianças que vêm para a Europa sem familiares, garantindo-lhes “a proteção e os cuidados” a que qualquer criança tem direito.

Devido à sobrelotação dos abrigos gregos destinados aos menores desacompanhados, mais de 1100 pessoas continuavam em lista de espera no final de junho para conseguir uma acomodação.

Enclausurados nas ilhas gregas

Mais de 60 mil requerentes de asilo foram obrigados a permanecer na Grécia devido ao encerramento das fronteiras nos Balcãs. Macedónia, Sérvia, Croácia e outros países fecharam fronteiras depois do acordo celebrado entre a União Europeia e a Turquia para travar o fluxo de refugiados, em março do ano passado.

Do total de refugiados e migrantes que chegaram à Grécia, mais de 10 mil estão confinados a algumas ilhas do mar Egeu, impedidos de viajar para o território continental até que os seus pedidos de asilo tenham sido processados.

À agência de notícias chinesa Xinhua, o ministro grego para as migrações, Yannis Mouzalas, refutou as críticas às autoridades gregas, insistindo que o país está a lidar com a crise migratória com “dignidade”. As condições humanitárias nos campos de refugiados gregos têm, no entanto, vindo a degradar-se e os processos de asilo processados com demasiada lentidão.

Segundo dados recentes divulgados pela Organização Internacional para as Migrações (ONU), 103.175 migrantes e refugiados chegaram à Europa por via marítima desde o início do ano - 2357 morreram sem o conseguir. Quase 85% entraram por Itália e os restantes pela Grécia, Chipre e Espanha. No mesmo período do ano passado chegaram à costa europeia 240.014 pessoas e outras 2989 morreram no mar. (números atualizados a 12 de julho)