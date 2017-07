Marijuana esgota-se no primeiro dia da venda em farmácias no Uruguai

Quase quatro anos após a aprovação da Lei de Regulação da Canábis, as farmácias do Uruguai começaram a vender na quarta-feira este tipo de droga para uso não medicinal. Os 16 locais autorizados para já a comercializar marijuana abriram portas à hora habitual e pouco antes das 8h já estavam formadas longas filas de pessoas para adquirirem a droga.

Nem o frio afastou os uruguaios. A procura foi tanta que por volta das 17h o produto já estava esgotado em todas as farmácias, conta o “El País”. Em algumas delas, foi preciso apenas uma hora e meia para acabar o stock da droga, refere a imprensa local.

De acordo com a legislação, cada pessoa só pode adquirir 10 gramas de canábis por semana e terá que apresentar a sua identificação no ato da compra. Antes, terá de estar registada para o efeito. Nesta primeira fase, cerca de 5000 uruguaios estavam registados para comprar marijuana em farmácias.

Fixado em 1,12 euros por grama, o preço está abaixo do que é praticado no mercado negro, o que aumenta o interesse dos consumidores.

Cerca de 160 mil pessoas consomem marijuana no Uruguai, das quais quase um terço são consumidores frequentes, segundo as estimativas do país.