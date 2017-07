Mais de 40 mil civis podem ter sido mortos em Mossul

Apanhados no meio da longa batalha pela reconquista da cidade iraquiana que esteve sitiada durante nove meses, os civis morreram devido ao “uso em massa de armas de fogo contra eles, especialmente por parte da polícia federal, em ataques aéreos e do próprio Daesh”, referiu um alto responsável curdo

Mais de 40 mil civis terão sido mortos durante a longa batalha pela reconquista de Mossul ao autodenominado Estado Islâmico (Daesh), segundo estimativas apresentadas ao “Independent” por um alto responsável curdo que foi ministro iraquiano.

“Os serviços de informação curdos acreditam que mais de 40 mil civis tenham sido mortos como resultado do uso em massa de armas de fogo contra eles, especialmente por parte da polícia federal, em ataques aéreos e do próprio Daesh”, afirmou Hoshyar Zebari, natural da cidade e que no passado integrou o Governo iraquiano como responsável máximo do Ministério das Finanças e antes disso do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“O nível de sofrimento humano é imenso”, afirmou ao jornal britânico, referindo que muitos corpos “ainda se encontram enterrados sob escombros”.

A batalha pela reconquista de Mossul ao Daesh levou nove meses, durante os quais a cidade esteve sitiada. Os números são muito superiores às estimativas anteriormente apresentadas, mas os serviços de informação do Governo Regional do Curdistão têm reputação de grande fiabilidade.

Os dados dos serviços de informação curdos, referidos por Zebari, dão também conta de que o alto nível de corrupção entre os militares iraquianos está a minar as medidas de segurança para minimizar a ameaça do Daesh após a reconquista.

O responsável curdo frisou que indivíduos suspeitos conseguem passar postos de controlo através do pagamento de cerca de 900 euros, pagando aproximadamente 1300 podem fazê-lo com uma viatura. Muitos compram a libertação com o pagamento de subornos.