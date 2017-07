Filho, genro e ex-diretor da campanha de Trump vão ser ouvidos no Senado

Donald Trump Jr., Jared Kushner e Paul Manafort vão testemunhar ao Senado na próxima semana sobre a ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, depois de ter sido revelado que participaram num encontro até agora mantido em segredo com uma advogada ligada ao Kremlin que queria passar-lhes informações "incriminatórias" sobre Hillary Clinton porque o governo da Rússia queria "ajudar" Donald Trump a vencer as eleições.

O encontro, que se deu na Torre Trump a 9 de junho do ano passado, deverá ser um dos principais tópicos a serem abordados nas audiências. Para além do filho mais velho do Presidente, do seu genro e do homem que chefiou a campanha republicana até agosto, nessa reunião estiveram presentes pelo menos outras cinco pessoas: Natalia Veselnitskaya, a advogada russa com ligações ao governo de Vladimir Putin; Rob Goldstone, o publicitário britânico ligado à indústria musical russa que agiu como intermediário para marcar o encontro; Emin Agalarov, músico agenciado por Goldstone que é filho de um milionário russo com quem Donald Trump já fez negócios; Rinat Akhmetshin, um ex-espião soviético que trabalha como lobista da Rússia; e Irakly 'Ike' Kaveladze, um empresário com dupla nacionalidade russa e americana que trabalha para Aras Agalarov, o pai de Emin, e que terá estado envolvido num esquema de lavagem de dinheiro russo nos EUA.

YURY MARTYANOV

O Senado, a Câmara dos Representantes e Robert Mueller, conselheiro especial nomeado pelo vice-procurador-geral, têm em curso uma série de investigações às suspeitas de interferência da Rússia nas presidenciais de 2016 e de conluio entre a equipa do atual Presidente norte-americano e pessoas ligadas ao governo de Putin — acusações que os dois líderes continuam a desmentir.

Na próxima segunda-feira, 24 de julho, o marido de Ivanka Trump será presente à comissão de serviços de informação do Senado numa sessão à porta fechada para prestar depoimentos sobre as suas ligações à Rússia. Dois dias depois, na quarta-feira, o filho mais velho de Trump e Manafort são chamados a testemunhar na comissão judicial do Senado numa sessão pública.

As audiências são as mais importantes a terem lugar desde que James Comey foi prestar declarações a uma comissão do Senado em junho, um mês após ter sido despedido por Trump da direção do FBI, poucos dias depois de ter pedido mais fundos ao Departamento de Justiça para acelerar os inquéritos Trump-Rússia; na sessão aberta, o agente confirmou que o Presidente lhe pediu que suspendesse a investigação da agência federal.

Trump Jr. confirmou o encontro de há um ano mas continua a garantir que não recebeu da advogada russa quaisquer informações danosas sobre Clinton, apesar de ter sido isso que lhe foi prometido por Goldstone nos emails que trocaram para marcar a reunião — até agora, a prova mais concreta de interações não-diplomáticas e de caráter duvidoso entre membros do círculo próximo de Trump e figuras ligadas ao governo russo.

Depois das primeiras revelações, Veselnitskaya garantiu ao "New York Times" que não representa o governo russo e que só quis encontrar-se com Trump Jr. para debater um programa de adopção de crianças russas por cidadãos norte-americanos, que o Presidente Putin suspendeu na sequência da aprovação de uma lei no Congresso americano para rejeitar vistos e congelar bens de pessoas do governo russo suspeitas de violações de Direitos Humanos.

Esta quarta-feira, numa entrevista ao canal Russia Today, a advogada disse que também está disponível para testemunhar no Senado dos EUA sobre o encontro.

Seis meses de presidência Trump

Para marcar meio ano da sua presidência, Trump deu esta quarta-feira uma entrevista ao "New York Times" na qual referiu que nunca teria nomeado Jeff Sessions para chefiar o Departamento de Justiça se soubesse que ele ia afastar-se das investigações à Rússia.

Win McNamee/Getty Images

Em março, o procurador-geral da administração Trump — que é responsável por supervisionar as agências federais norte-americanas e que foi o primeiro senador republicano a apoiar a candidatura de Trump às primárias do partido — anunciou que ia afastar-se de todos os inquéritos relacionados com a ingerência russa após ter sido revelado que se reuniu pelo menos duas vezes com o embaixador russo durante a campanha, e que não informou as autoridades sobre essas reuniões.

Na entrevista, Trump diz: "Sessions nunca deveria ter-se afastado e se o ia fazer devia ter-me avisado antes de aceitar o cargo e eu teria escolhido outra pessoa. Como é que aceita um emprego e depois afasta-se? Se ele se tivesse afastado antes do cargo, eu ter-lhe-ia dito 'Obrigado, Jeff, mas não te vou aceitar'. [Afastar-se dos inquéritos] é extremamente injusto — e esta é uma palavra suave — para o Presidente.” Até agora, o procurador-geral ainda não reagiu às declarações do Presidente.

Também critica Sessions por não ter revelado ao Senado que se encontrou com Sergei Kislyak durante as suas audiências de confirmação ao cargo no início do ano. "Deu algumas respostas erradas. Deu algumas respostas a perguntas que eram simples e que deveriam ter conduzido a respostas simples, mas que não foram."

Ao “NYT”, Trump também falou sobre a segunda conversa privada de uma hora com Putin à margem da cimeira do G20 no início do mês, uma reunião mantida em segredo até esta semana e na qual apenas um intérprete do Kremlin participou. Sobre isso, garantiu que não houve qualquer segundo encontro como foi noticiado pelos media, apenas uma conversa que só durou 15 minutos e que envolveu sobretudo "jovialidades".

Também explicou que falaram "sobre adoção" — algo que considerou "interessante" por ter sido esse o tópico debatido pelo filho e o genro com a advogada russa no encontro de há um ano. Na mesma entrevista, o Presidente voltou a defender as ações do filho mais velho, explicando que falou com uma série de senadores republicanos que concordaram com ele sobre ser normal aceitar receber informações sobre um rival político e que lhe garantiram que, no lugar de Trump Jr., também teriam aceitado encontrar-se com Veselnitskaya.

Para além disso, lançou novos ataques contra James B. Comey, o diretor do FBI que ele afastou em maio (sob acusações de obstrução à Justiça). Recordando uma reunião com Comey e outros membros das secretas duas semanas antes da sua tomada de posse, Trump diz que o chefe do FBI o puxou à parte para o informar sobre a existência de um dossiê compilado por um ex-espião britânico com alegações devassas sobre a sua pessoa, entre elas escapadelas sexuais em Moscovo. O FBI já confirmou que a fonte é fidedigna mas ainda não apurou a veracidade de alguns dos conteúdos mais comprometedores.

reuters

Na entrevista, Trump diz que Comey o informou sobre a existência do dossiê porque queria deixar nas entrelinhas que tinha podres para usar contra o Presidente. "Na minha opinião, ele partilhou aquilo para que eu pensasse que ele tinha isso a circular." Como alavancagem, perguntam os jornalistas do “NYT”. "Sim, acho que sim. Em retrospetiva."

Comey — que contactado pelo NYT se recusou a responder à acusação — bem como outros agentes das secretas americanas já defenderam essa decisão, dizendo que quiseram informar Trump porque os media estavam a preparar-se para divulgar o dossiê (algo que se concretizou uma semana antes da tomada de posse) e porque o Presidente eleito tinha o direito de saber o que andava a circular em Washington sobre a sua pessoa.

Trump garante que o que é dito nos documentos é mentira: "Quando eles me trouxeram aquilo, eu disse que era uma porcaria inventada. Nem pensei em nada daquilo. Só pensei 'isto é mesmo falso'." Da mesma forma, também rejeita o que Comey revelou ao Senado sobre, a 14 de fevereiro, ter expulsado toda a gente da Sala Oval para ficar a sós com o então diretor do FBI, altura em que lhe terá pedido que suspendesse a investigação ao ex-conselheiro Michael Flynn, um dos alvos dos inquéritos Trump-Rússia.

"Não me lembro sequer de ter falado com ele sobre nada disso. Ele diz que eu pedi às pessoas que saíssem. Ouçam, vejam o testemunho dele. O depoimento dele está cheio de mentiras, OK?" Sobre o afastamento de Comey meses depois, o Presidente diz não ter dúvidas de que tomou a decisão certa. "Fiz uma coisa muito boa pelo povo americano."