Venezuela garante não ceder perante as “ameaças insolentes” dos EUA

O Governo venezuelano garante que as eleições para a Assembleia Constituinte, que ficará encarregada de reescrever a Constituição, vão mesmo realizar-se, apesar das ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump.

Na segunda-feira, Donald Trump anunciou a imposição de “ações económicas fortes e rápidas” caso o Governo do Presidente Nicolás Maduro – que acusou na mesma ocasião de ser “um líder mau que sonha transformar-se num ditador” – decida avançar com o seu projeto de criação de uma Assembleia Constituinte, que terá a tarefa de reescrever a Constituição de 1999 e à qual serão atribuídos poderes até agora exclusivos da Assembleia Nacional, controlada pela oposição.

A Venezuela, por seu lado, não tardou a responder às ameaças do líder norte-americano. Samuel Moncada, ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, classificou as palavras de Trump de “insolentes” e garantiu que as eleições para a Assembleia Constituinte vão avançar, independentemente de quaisquer ameaças. “Nada nem ninguém poderá impedi-la. A Assembleia Constituinte vai acontecer. Hoje, o povo venezuelano é livre e responderá de forma unida perante a ameaça insolente feita por um império xenóbofo e racista”, afirmou o dirigente em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

Moncada acusou ainda a oposição venezuelana de ter “levado Trump a cometer agressões contra um país latino-americano”. “Apelamos aos povos da América Latina e Caribe, e aos povos livres do mundo, que entendam a dimensão desta ameaça brutal”.

No dia 1 de maio, Nicolás Maduro anunciou a sua intenção de criar uma Assembleia Constituinte, com o argumento de que só uma nova Constituição será capaz de “neutralizar” a oposição e afastar os “golpistas” que diz quererem vê-lo afastado do poder, garantindo assim a paz no país. O líder socialista defendeu ainda que só assim a Venezuela poderá sair da crise política e económica que atravessa.

A proposta tem sido ferozmente criticada pela oposição, que alega que Maduro pretende apenas perpetuar-se no poder, acabar com a divisão e autonomia de poderes e perseguir os dissidentes políticos. Os opositores do Presidente venezuelano acusam o Governo de avançar com um processo “fraudulento”, uma vez que não houve consulta popular sobre as bases, e temem que a criação de uma Assembleia Constituinte possa atrasar as eleições regionais agendadas para este ano, assim como as presidenciais de 2018.

Como forma de protesto, a oposição organizou um referendo no último domingo, no qual mais de sete milhões de eleitores disseram “não” ao projeto de Nicolás Maduro. Esta semana, a oposição, pela voz de Freddy Guevara, que falou na qualidade de porta-voz da aliança Mesa da Unidade Democrática, convocou ainda uma greve geral de 24 horas para esta quinta-feira.

Na mesma ocasião, o político revelou que estão a ser dados os primeiros passos para a formação de um “Governo de unidade nacional” e que é esperada para breve a nomeação de novos magistrados para o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela – uma medida que, segundo a Al-Jazeera, será “certamente bloqueada” por Nicolás Maduro”, uma vez que à frente deste tribunal estão aliados do Presidente. “Chegou a hora em que todos os venezuelanos devem ter como causa comum resgatar a Venezuela”, disse Freddy Guevara.