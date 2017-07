Trump e Putin tiveram dois encontros privados em Hamburgo, um deles mantido em segredo

A administração Trump foi forçada a admitir publicamente na terça-feira à noite que o Presidente norte-americano se encontrou em privado com o líder da Rússia à margem da cimeira do G20 no início de julho durante cerca de uma hora, uma reunião na qual apenas um intérprete da presidência russa esteve presente.

Durante a cimeira que reuniu os líderes das 20 maiores potências mundiais em Hamburgo, a reunião de Donald Trump e de Vladimir Putin à porta fechada com os seus chefes da diplomacia na tarde de 7 de julho foi uma das mais escrutinadas, perante as suspeitas de ingerência russa nas eleições americanas e de conluio entre a equipa de Trump e operativos ligados ao governo Putin para garantir a derrota de Hillary Clinton.

Mas até ontem, não se sabia que houve uma segunda reunião privada entre ambos, sem Rex Tillerson nem Sergei Lavrov, que teve lugar à margem do jantar que Angela Merkel organizou para os líderes e os seus cônjugues na noite dessa sexta-feira. A revelação foi feita ontem por Ian Bremmer, cientista político e presidente do Grupo Eurásia, numa entrevista à Bloomberg.

De acordo com o "New York Times", não existem registos oficiais do governo dos EUA sobre a conversa íntima, porque nenhum outro membro do governo esteve envolvido nela aparte o Presidente. Depois da revelação de Bremmer, em parte por causa da surpresa gerada entre os restantes líderes sentados à mesa de jantar, a Casa Branca confirmou que esse segundo encontro teve lugar.

“Quase toda a gente no jantar achou que aquilo era estranho", divulgou o analista na conversa com Charlie Rose, com base em relatos que lhe chegaram de pessoas presentes no jantar. "Aqui está o Presidente dos Estados Unidos, ele claramente quer demonstrar que tem uma relação melhor com o Presidente Putin do que qualquer um de nós, ou simplesmente não quer saber. Eles [restantes líderes] ficaram desconcertados, confusos e assustados."

O encontro ocorreu a meio de um longo jantar oficial, quando Trump se levantou da sua cadeira e se aproximou de Putin, que estava sentado ao lado da primeira-dama dos EUA, Melania Trump. Testemunhas, entre elas outros líderes mundiais que mais tarde comentariam em privado a estranheza daquele momento, dizem que a conversa durou cerca de uma hora — uma versão que não foi disputada por uma fonte da Casa Branca que falou sob anonimato ao NYT.

Pelo contrário, Sean Spicer, assessor de imprensa do governo Trump, garantiria publicamente que o que aconteceu não foi um encontro privado, mas uma troca de palavras puramente social que durou "muito menos" que uma hora. "Foi uma conversa de circunstância." Num comunicado oficial distinto, a Casa Branca disse apenas que os dois Presidentes falaram em privado com recurso a um intérprete do Kremlin porque o intérprete americano presente no jantar não fala russo.

Vários especialistas ressaltaram de imediato que um tal encontro, mesmo que informal e durante um evento social, é preocupante não só por causa da sua duração relativamente longa — que sugere que não foi uma mera conversa de circunstância — mas também porque nele não esteve presente qualquer assessor ou tomador de notas oficial.

A fonte da Casa Branca citada pelo NYT diz que não houve nada fora do comum na reunião. E no Twitter, Trump escarneceu da atenção mediática prestada à reunião, acusando os jornalistas de serem "doentes" e dizendo que o jantar não foi secreto, já que todos os líderes foram convidados por Merkel a participar nele. "A imprensa sabia! Até um jantar organizado para os 20 principais líderes na Alemanha é pintado como sinistro!"

Apesar de o evento estar na agenda pública de Trump, nenhum jornalista foi autorizado a participar nele nem qualquer informação transpirou dele para os media. Até agora, a única coisa noticiada sobre esse jantar pelo corpo de imprensa que acompanhou o Presidente norte-americano até Hamburgo foi que a equipa de Trump abandonou o local quatro minutos depois da equipa de Putin.

A refeição durante a qual a conversa privada teve lugar durou mais de três horas no rescaldo de um concerto organizado pela chanceler alemã para os líderes e os seus cônjugues em Elbphilharmonie, um teatro de Hamburgo situado numa das margens do rio Elba.

Antes disso, na tarde de 7 de julho, Trump e Putin tinham estado reunidos mais de duas horas à margem da cimeira de líderes — um encontro privado durante o qual, seria mais tarde revelado pelo próprio, o líder norte-americano questionou duas vezes Putin sobre o papel que o seu governo desempenhou nas presidenciais dos EUA. O Presidente russo garantiu ao homólogo que não se imiscuiu nas eleições de novembro passado e a partir daí discutiram outras questões bilaterais, incluindo a implementação de um cessar-fogo limitado na Síria.

No dia seguinte, ainda antes de a cimeira do G20 terminar, o NYT deu início a uma série de revelações sobre um encontro privado ocorrido em junho de 2016 entre o filho mais velho do Presidente americano, Donald Trump Jr., e uma advogada do governo russo na Torre Trump, em Nova Iorque.

As quatro notícias levariam Trump Jr. a divulgar os emails que trocou com um intermediário russo para marcar esse encontro. Num deles, esse intermediário, o publicitário Rob Goldstone, explicou que a advogada Natalia Veselnitskaya queria fornecer informações danosas sobre Clinton à equipa de Trump porque o governo russo queria "ajudar" o pai Trump a vencer as eleições — ao que Trump Jr. respondeu: "Adoro isso." Agora, acresce a este encontro suspeito a segunda reunião privada de Trump e de Putin em Hamburgo, mantida em segredo até agora.

"Vamos todos ficar a questionar-nos sobre o que foi dito e é por isso que é lamentável que nenhum intérprete dos EUA tenha estado presente, porque não existe qualquer relato americano independente sobre o que aconteceu", defende Steven Pifer, ex-embaixador norte-americano na Ucrânia dedicado a investigar a Rússia e o controlo de armas nucleares no Brookings Institute. "Se eu estivesse no Kremlin, a minha recomendação a Putin seria 'Vê se consegue ficar a sós com este tipo' e parece que foi isso que ele conseguiu fazer."