Oitavo envolvido no encontro entre Trump Jr. e advogada do Kremlin ligado a lavagem de dinheiro russo

Um empresário russo-americano, em tempos acusado de participar num esquema de lavagem de dinheiro envolvendo mais de 1400 milhões de dólares (1200 milhões de euros) oriundos da Rússia e da Europa de Leste, também participou no encontro secreto entre o filho mais velho de Donald Trump e uma advogada do governo de Vladimir Putin – no qual Trump Jr. é suspeito de ter recebido informações prejudiciais para a campanha de Hillary Clinton porque o governo russo queria "ajudar" o seu pai a vencer as eleições.

Inicialmente, após o "New York Times" ter feito as primeiras revelações sobre o encontro ocorrido a 9 de junho de 2016 na Torre Trump, julgava-se que apenas seis pessoas tinham estado envolvidas nessa reunião: Trump Jr., a advogada russa Natalia Veselnitskaya, o genro do Presidente americano, Jared Kushner, Paul Manafort, à data diretor da campanha republicana, Rob Goldstone, o publicitário britânico ligado à indústria musical russa que trocou os emails com Trump Jr., e Emin Agalarov, um músico russo representado por Goldstone a mando de quem o agente pediu ao filho de Trump que aceitasse encontrar-se com Veselnitskaya.

Entretanto, foi revelado que houve pelo menos oito pessoas envolvidas na reunião: a par dessas seis, contam-se ainda Rinat Akhmetshin, um lobista russo-americano que trabalhou para os serviços secretos soviéticos, e – revelou esta terça-feira a CNN – Irakly 'Ike' Kaveladze, um empresário com dupla nacionalidade russa e americana que trabalha numa empresa do sector imobiliário detida por Aras Agalarov, sócio empresarial do Presidente Trump e pai de Emin.

Victor Boyko

Na terça-feira, o advogado de Kaveladze, Scott Balber, confirmou ao "The Guardian" que o seu cliente também participou no controverso encontro na Torre Trump, em Nova Iorque, duas semanas antes de Trump ser confirmado como o candidato oficial do Partido Republicano à Casa Branca.

O "Washington Post" apurou logo a seguir que o empresário de 52 anos esteve sob investigação nos EUA por ter participado num esquema de lavagem de dinheiro, ao esconder no país mais de 1200 milhões de euros da Rússia e da Europa de Leste.

Em 2000, o "New York Times" citou Kaveladze como o responsável por um esquema de lavagem de dinheiro que passou pelo recurso a cerca de duas mil empresas-fachada para ocultar nos EUA, mais precisamente em contas criadas no Citibank e no Banco Comercial de São Francisco, mais de 1200 milhões de euros da Rússia e da Europa de Leste.

Num relatório oficial divulgado em outubro desse ano, o Gabinete de Responsabilidades do Governo dos EUA (GAO) não identifica Kaveladze pelo nome mas confirma o envolvimento da sua empresa, a International Business Creations, no alegado esquema de corrupção. "É possível que estas transferências tenham sido feitas para lavar dinheiro", é sublinhado no relatório sobre essas transações financeiras.

Nem Kaveladze nem o seu advogado aceitaram responder a questões sobre o assunto, após ter sido revelado na terça-feira que o empresário russo-americano também esteve presente no encontro de Trump Jr. com a advogada russa. Contactado pelo "The Guardian", um porta-voz do GAO, Charles Young, disse apenas que não é possível confirmar para já o envolvimento de Kaveladze no esquema de lavagem de dinheiro.

As revelações sobre o encontro que teve lugar na Torre Trump há um ano vieram intensificar as suspeitas de que os serviços de informação russos colaboraram com a equipa de Trump para impedir a vitória de Clinton e garantir a eleição do empresário. Os emails que Trump Jr. decidiu divulgar publicamente na semana passada são a primeira prova concreta de que houve, no mínimo, esforços nesse sentido.

getty

Donald Trump Jr. tem tentado minimizar o encontro como um não-evento, tendo dito à Fox News na semana passada que "foi um nada" e que "não há nada a dizer" sobre a reunião. Mas isso está longe de ser assim, refere, entre outros analistas, um ex-agente da CIA.

"Tudo o que sabemos até agora sobre esse encontro – desde quem esteve envolvido até à forma como se concretizou – está em linha com o que analistas dos serviços de informação tenderiam a consierar uma abertura à influência russa", escreveu Rolf Mowatt-Larssen no "Washington Post".

A reunião, acrescenta o ex-espião, "contém todas as características de um encontro planeado de forma profissional e orquestrado cuidadosamente [pelos russos] para avaliar a receptividade [da equipa de Trump], deixando uma margem para uma negação plausível caso a abordagem fosse rejeitada. E a vontade da campanha de Trump em participar no encontro – mais importante ainda, o seu falhanço em relatar o episódio às autoridades dos EUA – pode ter sido exatamente a luz verde de que a Rússia estava à procura para lançar uma fase mais agressiva de intervenção nas eleições dos EUA."

YURY MARTYANOV

Na troca de correspondência, Goldstone diz a Trump Jr. que Emin Agalarov lhe pediu que marcasse um encontro entre o filho mais velho do candidato presidencial e Veselnitskaya como "parte do apoio da Rússia e do seu governo ao sr. Trump".

A advogada russa, refere o publicitário britânico num dos emails, queria entregar ao filho de Trump informações "prejudiciais" para a rival democrata porque o governo de Vladimir Putin estava empenhado em "ajudar" Trump a vencer as eleições – ao que Trump Jr. respondeu: "Se é isso que me diz adoro." A par das oito pessoas já citdas, esteve ainda presente no encontro um tradutor não nomeado.

É provável que todos estejam agora sob escrutínio nas várias investigações em curso nos EUA, a cargo do FBI e das duas câmaras do Congresso, relacionados com as suspeitas de ingerência russa nas presidenciais americanas e de conluio entre as equipas de Trump e de Putin para influenciar o resultado dessas eleições – suspeitas que remontam a 2015, quando Donald Trump anunciou a sua intenção de se candidatar à Casa Branca no ano seguinte.

Já foi revelado que Kushner, que é casado com a filha mais velha de Trump e que ocupa um cargo de conselheiro da presidência, não divulgou aos serviços secretos que participou neste encontro durante o processo burocrático pelo qual qualquer funcionário de um novo governo americano tem de passar para integrar o Executivo – ocultar encontros desta natureza na papelada é ilegal.

Entretanto, Akhmetshin revelou à Associated Press que, na reunião de 2016, a advogada russa entregou à equipa de Trump uma mica com documentos, algo que contradiz a versão de Trump Jr., que continua a garantir que Veselnitskaya não lhe forneceu "qualquer informação importante" e que o encontro serviu apenas para debater uma lei de adopção de crianças russas por cidadãos norte-americanos.

O Presidente americano e os que o apoiam continuam a pintar este encontro como um evento natural e comum de recolha de informações sobre um opositor político, defendendo que todos os candidatos à Casa Branca "investigam a oposição" durante corridas presidenciais.

Várias pessoas que já participaram em campanhas políticas nos EUA, tanto republicanas como democratas, têm insistido que a resposta apropriada ao convite de Goldstone seria reportá-lo ao FBI pelo caráter duvidoso da oferta –sobretudo porque a legislação americana proíbe claramente o envolvimento de potências estrangeiras em eleições nacionais.

Alex Wong

A adensar as suspeitas está o despedimento de James Comey. Em maio, Trump afastou o então diretor do FBI dias depois de este ter pedido mais fundos ao Departamento de Justiça para acelerar os inquéritos em curso – com Comey a confirmar depois ao Congresso que o Presidente lhe pediu que suspendesse essas investigações antes de o despedir. O homem que Trump nomeou para substituir Comey já refutou as alegações do Presidente, tendo declarado ao Senado que os inquéritos "não são uma caça às bruxas".

Na semana passada, o "LA Times" referia que o facto de Trump Jr. ter decidido divulgar a troca de emails com Goldstone sinaliza a importância do inquérito criminal agora a cargo de Robert Mueller – o homem que o Departamento de Justiça nomeou para chefiar as investigações Trump-Rússia no rescaldo do afastamento de Comey. "O seu trabalho de bastidores já alterou as regras do jogo para a Casa Branca", sublinhou Harry Litman, especialista em assuntos jurídicos da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA).

Entretanto, a Casa Branca foi ontem forçada a confirmar que Trump e Putin estiveram reunidos em privado durante cerca de uma hora à margem de um jantar oficial na cimeira do G20 há duas semanas – um encontro mantido em segredo até agora, no qual nenhum oficial americano esteve presente, apenas um intérprete do Kremlin.