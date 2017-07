Morreu o médico que ajudou a aumentar a longevidade dos japoneses

Shigeaki Hinohara, o médico japonês famoso pelo seu contributo para o desenvolvimento do sistema de saúde do seu país e pelos seus conselhos para uma vida saudável, morreu esta terça-feira, na sua casa em Tóquio, aos 105 anos.

Defensor da importância da alegria e do entusiasmo pela vida, manteve-se ativo até próximo do fim.

Desde março que tinha dificuldade em comer, mas recusou ser alimentado por soro e pediu para passar os seus momentos finais junto da sua família.

Era presidente honorário do St. Luke Hospital Internacional de Tóquio, dirigia cinco fundações, e há alguns meses ainda dava consultas e participava em programas dando conselhos sobre vida saudável.

“Todos nós nos lembramos como, em crianças, quando nos estávamos a divertir, muitas vezes nos esquecíamos de comer ou de dormir. Eu acredito que podemos manter a mesma atitude em adultos – é melhor não cansar o corpo com demasiadas regras, como horários para almoçar e para dormir”, referiu, em declarações agora citadas pela BBC.

Já se encontrava no St. Luke Hospital, em 1945, quando ocorreu o bombardeamento do Japão e a instituição recebeu cerca de um milhar de feridos, excedendo em muito a sua capacidade máxima. Em 1990, era presidente do hospital quando ocorreu o ataque com gás sarin no metropolitano de Tóquio, tendo decidido suspender nesse dia o funcionamento regular da unidade e assistir todas as vítimas do ataque que para ali foram transportadas.

Nesse preciso momento, os pacientes levados para o hospital, reconstruído pouco tempo antes desse ataque com gás venenoso, puderam beneficiar da experiência de vida recolhida por Hinohara durante os momentos de emergência da guerra: os corredores da unidade estavam já equipados com material de fornecimento de oxigénio, o que ajudou a mitigar os efeitos sentidos por muitas das vítimas.

A introdução do sistema de checkups médicos anuais, em 1954, foi outro dos seus grandes contributos para o aumento da longevidade reconhecida aos japoneses.

Na sua vida intensa não faltou sequer um sequestro, episódio ocorrido em 1970, quando seguia a bordo de um avião das linhas aéreas japoneses, desviado por um grupo comunista.