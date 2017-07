Governo nega oposição à aplicação de sanções à Venezuela

O Governo garante que não se opôs a aplicação de sanções contra a Venezuela até porque essa questão não foi discutida no âmbito da União Europeia (UE).

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros desmente a notícia avançada esta quarta-feira pelo “El País” que fala numa posição contrária de Portugal a eventuais sanções contra a Venezuela.

“Portugal tem participado ativamente na formação do consenso necessário à definição da posição da UE sobre a Venezuela, tal como resulta, designadamente, das conclusões aprovadas no Conselho de Negócios Estrangeiros de 15 de maio, conclusões essas nas quais Portugal se revê inteiramente, e também da declaração feita anteontem pela Alta Representante, Federica Mogherini”, pode ler-se no comunicado.

O MNE acrescenta ainda que o Governo português defende uma “solução política inclusiva” para o país liderado por Nicolas Maduro, “respeitadora do Estado de Direito, do pluralismo político e do princípio de resolução pacífica dos diferendos”.

Na terça-feira, a chefe da diplomacia europeia sustentou que é necessário os Estados-membros da UE escreverem uma declaração conjunta, apelando a uma solução política para a Venezuela. Em resposta, Maduro disse a Federica Mogherini que o país “não é uma colónia da UE” e que não servirá a pressões