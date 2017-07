“Cada dia na Coreia do Sul foi um inferno”

“Cada dia no sul foi como um inferno. Cada noite… Eu chorava a pensar na minha terra mãe e nos meus pais no norte”, afirma Lim Ji-hyun, num vídeo de propaganda divulgado pelo regime da Coreia do Norte no domingo e que levou os serviços de informação sul coreanos a investigarem se terá sido raptada pelo regime de Pyongyang.

Lim Ji-hyun fugira para a Coreia do Sul em 2014 e tornara-se conhecida pela sua participação em programas televisivos em que denunciara como era a vida no seu país natal

Neste vídeo, ela surge a falar do seu “regresso a casa” no mês passado, dizendo que se encontra a viver com a sua família na cidade ocidental de Anju e desmentindo tudo o que anteriormente afirmara.

“Tudo o que eu disse na televisão foi-me escrito… para fazer os norte coreanos parecerem bárbaros, ignorantes e estúpidos”, refere Ji-hyun, afirmando que foi ludibriada pela sua “fantasia” de ir para um país onde poderia “comer bem e ganhar muito dinheiro” e obrigada a atacar a Coreia do Norte.

A norte coreana acrescenta que a sua vida foi “miserável”, num país capitalista onde “o dinheiro é tudo o que interessa”.

As autoridades sul coreanas dizem que a casa que deixou em Seul, assim como as suas contas bancárias, não mostram indícios de que pretendesse mudar-se, suspeitando que possa ter sido raptada quando se encontrava na fronteira chinesa com a Coreia do Norte para tentar reencontrar-se com a sua família.