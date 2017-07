Arábia Saudita: vídeo de muçulmana em minissaia torna-se viral

Polícia da Arábia Saudita interrogou, esta terça-feira, a jovem que surge num vídeo de minissaia e top. Mas não ficou detida

O vídeo onde uma jovem da Arábia Saudita surge de minissaia e com um top justo e curto já foi visto por milhares de pessoas nas redes sociais. A mulher, identificada como sendo a modelo “Khulood”, foi duramente criticada pela ultraconservadora imprensa estatal que classifica a sua roupa como "indecente”.



Segundo a imprensa, a jovem anunciou no vídeo que estaria acompanhada pelo seu companheiro e esta terça-feira foi interrogada pela polícia da Arábia Saudita mas não ficou detida.



O vídeo que se tornou viral, rapidamente gerou opiniões contrárias. Houve quem exigisse que a jovem fosse presa por desrespeitar as tradições e outros que elogiaram a sua coragem.

É público e notório que as mulheres na Arábia Saudita, sendo muçulmanas, devem andar em espaços públicos completamente cobertas com as chamadas burcas. Devem ainda estar sempre acompanhadas de alguém do sexo masculino com quem tenham algum grau de parentesco.