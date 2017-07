Trump sofre nova derrota no Senado mas não abandona planos para revogar Obamacare

A oposição declarada de mais dois senadores republicanos ao projeto de lei de saúde apresentado pela maioria legislativa no Senado matou — pelo menos para já — a promessa de sete anos do partido em acabar com o programa de cuidados universais implementado por Barack Obama, que se tornou a principal bandeira de campanha de Donald Trump.

Os anúncios de Mike Lee, do Utah, e de Jerry Moran, do Kansas, na segunda-feira à noite, deixaram os líderes da câmara alta do Congresso sem uma maioria qualificada de votos para poderem debater e aprovar o conjunto de medidas que iam servir para “revogar e substituir” o Affordable Care Act (ACA), mais conhecido como Obamacare.

Antes deles, dois outros senadores republicanos, Rand Paul, do Kentucky, e Susan Collins, do Maine, já tinham garantido que não iam dar o seu voto ao plano apresentado por Mitch McConnell e negociado por este e pelo Presidente Trump com um punhado de legisladores do partido à porta fechada.

Com quatro votos sólidos contra a proposta de lei, e outros a ameaçarem seguir a mesma rota, os líderes republicanos têm agora duas opções: ou reescrevem a lei para assegurar o mínimo de 50 votos no Senado — “uma aparente impossibilidade neste momento, dadas as queixas dos senadores que desertaram”, aponta o “New York Times” — ou aceitam trabalhar com os democratas para melhorarem o sistema em vigor, no que representará uma ainda maior derrota para o Presidente, que passou a corrida à Casa Branca a garantir que nunca renegociaria o programa de Obama.

Ontem, McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, concedeu que “os esforços para revogar e substituir imediatamente o falhanço do Obamacare não vão ter sucesso”. Mas, em declarações aos jornalistas, também garantiu que, “nos próximos dias”, vai avançar com uma votação para chumbar o ACA sem alternativa.

O partido tem poucas hipóteses de conseguir vencer essa potencial votação, porque anular a atual legislação sem um plano para a substituir deixaria milhões de pessoas sem cobertura e os mercados de seguros em alvoroço. Apesar disso, Trump recusou-se a conceder a derrota e voltou a insistir ontem no Twitter: “Os republicanos devem REVOGAR o Obamacare falhado já e trabalhar num novo plano de saúde a partir do zero. Os democratas vão juntar-se!”

Oposição interna

Entre os que se opõem às medidas negociadas por McConnell e a administração Trump contam-se republicanos mais moderados, que dizem que o plano do governo representa um duro golpe para as famílias mais pobres e vulneráveis dos EUA, e republicanos da ala mais conservadora, que dizem que o projeto-lei não vai longe o suficiente na revogação do Obamacare.

Moran integra este último grupo, tendo referido em comunicado que o programa apresentado pela maioria republicana “falha na revogação do ACA e não dá respostas aos crescentes custos de saúde”. “Há sérios problemas com o Obamacare e o meu objetivo é o mesmo há muito tempo: revogá-lo e substituí-lo.”

Zach Gibson / Getty Images

“Para além de não revogar todos os impostos do Obamacare”, apontou Lee no seu próprio comunicado, o projeto-lei republicano “não vai longe o suficiente para baixar os prémios de seguro das famílias da classe média nem liberta espaço suficiente das regulações mais custosas do Obamacare”.

Derrota anunciada

Em maio, os republicanos da Câmara dos Representantes também tinham enfrentado vários obstáculos para avançarem com o seu projeto-lei para revogar e substituir o atual programa de saúde, mas acabaram por conseguir alcançar essa vitória, abrindo caminho aos republicanos do Senado. Contudo, a lacuna entre os moderados e os conservadores do partido acabou por provar-se impossível de ultrapassar na câmara alta.

Entre os primeiros contam-se republicanos como John McCain, que há uma semana já tinha escrito a crónica da morte anunciada do Trumpcare por causa da recusa do seu partido em sentar-se à mesa de negociações com os democratas — a segunda derrota consecutiva, depois de Trump e McConnell terem sido forçados a adiar uma primeira votação da lei por causa da antecipada oposição de alguns senadores do partido.

Ontem, o líder da minoria democrata no Senado aproveitou a derrota dos opositores para pedir aos colegas republicanos que comecem de novo e que, desta vez, encetem esforços bipartidários para melhorar o atual sistema de saúde.

“Este segundo falhanço do Trumpcare é prova positiva de que a base deste projeto de lei é inexequível”, declarou Chuck Schumer. “Em vez de repetirem o mesmo processo unipartidário falhado, os republicanos devem começar do zero e trabalhar com os democratas numa proposta de lei que baixe os prémios dos seguros, que garanta estabilidade de longo prazo aos mercados e que melhore o nosso sistema de cuidados de saúde.”

De acordo com a avaliação de uma comissão independente do Congresso, se o projeto-lei republicano tivesse sido implementado, cerca de 22 milhões de norte-americanos teriam ficado sem seguro de saúde até 2026 — quase o mesmo número de pessoas das faixas mais vulneráveis da sociedade a quem o Obamacare veio garantir cobertura de cuidados médicos, na ordem dos 20 milhões.

Senador ameaçado

Na véspera da votação, um outro senador republicano que teceu críticas públicas ao Trumpcare, mas que ainda não tinha anunciado se ia votar a favor ou contra as medidas, viu o seu escritório de Las Vegas ser alvo de uma tentativa de assalto, com os responsáveis a deixarem uma “nota ameaçadora” à sua porta.

Chip Somodevilla / Getty Images

Ao “Las Vegas Sun”, um dos jornais do estado do Nevada com mais tiragem, uma fonte do departamento da polícia daquela cidade disse que a tentativa de assalto ocorreu na noite de domingo mas que os assaltantes não chegaram a entrar no gabinete de Dean Heller.

Depois de os alarmes do edifício dispararem, os autores da invasão puseram-se em fuga, não sem antes deixarem uma “nota ameaçadora” à porta do escritório do senador, confirmou fonte policial à CNN. “Porque a investigação ainda está a decorrer, o conteúdo da nota não vai ser divulgado neste momento. Não podemos comentar uma investigação em curso.”

A porta-voz do senador confirmou ao mesmo canal que houve uma tentativa de assalto mas também se escusou a revelar o que dizia a nota.