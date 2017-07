Corpos de casal suíço desaparecido há 75 anos encontrados num glaciar

O teste de ADN será realizado de forma a confirmar as identidades apesar dos corpos terem sido encontrados com documentos de identificação e perfeitamente conservados

Um casal suíço, que havia desaparecido há 75 anos nos Alpes, foi encontrado num glaciar. A notícia foi avançada esta terça-feira pela imprensa suíça.

Marcelin e Francine Dumoulin, pais de sete crianças, tinham ido ordenhar vacas num prado de Chandolin, no Cantão Valais, a 15 de agosto de 1942 quando desapareceram.

De acordo com a BBC, a polícia local disse que os corpos foram encontrados na semana passada por um trabalhador, no glaciar Tsanfleuron, perto de um teleférico da estância de esqui “Les Diablerets”, a uma altura de cerca de 2600 metros. O teste de ADN irá ser realizado de forma a confirmar as identidades apesar dos corpos terem sido encontrados com documentos de identificação.

“Os corpos estavam lado a lado. São de um homem e de uma mulher e estão vestidos com roupa do tempo da Segunda Guerra Mundial”, disse Bernhard Tschannen, diretor da Glacier 3000, a empresa que opera os elevadores de esqui naquela região. “Estavam perfeitamente conservados no glaciar e os seus pertences intactos”, continuou.

“Achamos que podem ter caído numa fenda, onde ficaram durante décadas”, e que à “medida que o glaciar recuou”, os corpos ficaram visíveis, afirmou Bernhard Tschannen ao diário suíço “Tribune de Genéve”.

A filha mais nova do casal, Marceline Udry-Dumoulin, de 79 anos, disse ao jornal “Le Matin”: “Passámos toda a vida à procura deles, sem parar. Pensávamos que poderíamos dar-lhes o funeral que mereceram um dia”.

Marcelin era sapateiro e tinha 40 anos, enquanto Francine, de 37, era professora. Deixaram cinco filhos e duas filhas. “Depois de um tempo, nós [as crianças] fomos separadas e colocadas em famílias diferentes. Tive a sorte de ficar com a minha tia. Todos vivíamos na mesma região, mas acabámos por nos tornar estranhos”.

“Posso dizer que, depois de 75 anos de espera, esta notícia me dá uma profunda sensação de calma”, afirmou a filha do casal. “Para o funeral não vou usar preto. Acho que o branco será mais apropriado. Representa a esperança que nunca perdi”, acrescentou.