Administração Trump divulga informações privadas de críticos

Depois de mais de 40 estados norte-americanos se terem recusado a fornecer informações privadas sobre os seus eleitores a uma comissão encarregada de investigar a alegada "fraude em massa" ocorrida nas presidenciais de 2016, a Casa Branca reagiu às preocupações de alguns eleitores publicando os seus dados pessoais mais sensíveis, como nomes completos, moradas e contactos telefónicos.

No mês passado, a "comissão de integridade eleitoral" criada a mando de Donald Trump enviou pedidos formais aos governos dos 50 estados norte-americanos, pedindo a cada estado que fornecesse os nomes, filiações partidárias, moradas residenciais e os últimos quatro dígitos dos números de Segurança Social de cada eleitor.

Na altura, a administração garantiu que nenhum desses dados seria divulgado publicamente. Nas semanas seguintes, a maioria dos estados recusou integrar os esforços, alegando que o plano põe em risco a privacidade dos cidadãos, e dezenas de eleitores enviaram críticas e queixas ao governo federal através do site oficial da comissão.

O que aconteceu a seguir foi que a Casa Branca decidiu publicar alguns desses emails sem censurar os dados dos remententes, desde nomes, endereços de email, moradas e números de telefone, que estavam incluídos nas mensagens.

"Na prática, a Casa Branca acabou de divulgar informações pessoais sensíveis de muitos cidadãos preocupados que deram feedback ao seu governo", apontou o site Vox no final da semana passada. "Isto é ainda mais grave, considerando que a Casa Branca o fez quando a coisa de que os cidadãos se queixaram era a possibilidade de as suas informações privadas serem tornadas públicas."

"NÃO DIVULGUEM NENHUM DOS MEUS DADOS DE ELEITOR, PONTO FINAL", lê-se num dos emails cujo remetente acabaria por ver os seus dados publicados no site oficial da comissão. Nesse site pode ler-se: "Por favor, note que a Comissão pode divulgar alguns comentários escritos publicamente no nosso website, incluindo nomes e informações de contacto que sejam submetidos." O Vox aponta que não é certo se as pessoas sabiam disto ou se esta mensagem só foi acrescentada depois de a comissão ter começado a receber queixas por escrito assim que o site foi lançado há uma semana.

Reagindo às críticas, um porta-voz do vice-presidente Mike Pence, que é um dos líderes da comissão, defendeu a decisão da Casa Branca: "Existem comentários públicos que são o mesmo que indivíduos aparecerem na comissão para fazerem comentários e fornecerem o seu nome antes de o fazerem", declarou Marc Lotter. "O aviso do Registo Federal da Comissão a pedir comentários públicos e o site deixam claro que informações 'como os nomes e informações de contacto' enviadas para este endereço de email podem ser divulgadas."