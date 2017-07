Macron reafirma responsabilidade francesa na prisão de milhares de judeus

Ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Macron reafirmou hoje toda a responsabilidade da França na rusga do Vel d'Hiv

O Presidente francês, Emmanuel Macron, ao lado do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reafirmou hoje toda a responsabilidade da França na rusga do Vel d'Hiv, que levou ao encarceramento de milhares de judeus em 1942, adiantou a AFP.

Na cerimónia em Paris, que assinalou este ano os 75 anos sobre a rusga no Vélodrome d'Hiver (velódromo de inverno) e que contou pela primeira vez com a presença de um primeiro-ministro israelita, Macron lembrou o papel francês num dos episódios mais negros da História do país.

Macron disse que a sua presença dava continuidade ao fio condutor de Jacques Chirac, o antigo presidente francês que em 1995, no exercício das suas funções, foi o primeiro chefe de Estado gaulês a reconhecer a responsabilidade da França na rusga, numa posição que foi replicada pelos seus sucessores.